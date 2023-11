Frank Ferrer, baterista de Guns N' Roses, inicia proceso de divorcio de Magdalena Malicka

Comparta este artículo

Estados Unidos. - El baterista de 57 años de Guns N' Roses, Frank Ferrer, ha presentado oficialmente la solicitud de divorcio de su esposa, Magdalena Malicka, según informa People. La pareja, que contrajo matrimonio en mayo del año pasado, ha estado separada desde el 30 de septiembre, citando diferencias irreconciliables como la razón detrás de su decisión.

A pesar de que la noticia ha estado circulando durante 16 meses, ni Ferrer ni Malicka han hecho declaraciones públicas sobre el fin de su matrimonio hasta el momento. La pareja no comparte hijos, y la fecha exacta del inicio de su relación no ha sido revelada públicamente.

A lo largo del último año, Ferrer ha compartido varias fotos con su ahora exesposa en su cuenta de Instagram, incluyendo instantáneas tomadas durante un viaje a Roma. Malicka también apareció en una serie de fotos del viaje a Madrid del mes anterior, mostrando una imagen de prepararse para besar a Ferrer en la mejilla. Sin embargo, las últimas publicaciones en las redes sociales no incluyen al baterista, sugiriendo un cambio en la dinámica de su relación.

Frank Ferrer se unió a Guns N' Roses en 2006, inicialmente como miembro de la gira, pero finalmente fue invitado a quedarse con la banda. Participó en la exitosa gira Not in This Lifetime..., que marcó el regreso de los miembros originales Slash y Duff McKagan al grupo.

El músico recientemente concluyó la gira Guns N' Roses 2023 con una presentación en el Foro Pegaso de Toluca, México. Durante una entrevista con KKDM, Ferrer habló sobre el desafío de replicar los sonidos de los antiguos bateristas del grupo.

Realmente tuve que trabajar duro para asegurarme de que era capaz de representar la sensación de [Steven] Adler, la sensación de Matt Sorum y la sensación [de Bryan Mantia] de la [era] de la democracia china", expresó Ferrer.

A pesar de la dificultad del desafío, el baterista manifestó su satisfacción por haberse unido a la banda y lograr fusionar las diferentes épocas de Guns N' Roses en una forma cohesiva de tocar su material.

Fuente: Tribuna