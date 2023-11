Lana del Rey revela que no está enamorada a meses de revelarse su compromiso con Evan Winiker

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Ocho meses después de anunciar su compromiso con Evan Winiker, la reconocida cantante de pop, Lana Del Rey, de 38 años, sorprendió a sus seguidores al revelar en una entrevista para Harper's BAZAAR's Art Issue que ya no se encuentra "enamorada".

Durante la entrevista realizada el 21 de noviembre, Lana Del Rey, quien ha sido nominada al Grammy, se negó a proporcionar nombres específicos pero compartió detalles sobre el estado actual de su vida amorosa. "Definitivamente no estoy enamorada en este momento. No", declaró la artista. "Absolutamente no estoy enamorada. Lo he sido, pero no".

Lana del Rey para Bazaar

La intérprete de Young and Beautiful admitió que no ha pensado en el amor desde hace 4 meses, indicando: "Bueno, te lo diré. Todavía no se me ha pasado por la cabeza en los últimos cinco meses, ya sea en la carretera o aquí". Lana también expresó su perspectiva sobre el futuro amoroso al decir: "Pero dale una semana. Mi historia, claro, vendrá por mí en algún momento. Sí". Incluso añadió un toque de humor al comentar que sería "interesante" si la idea de enamorarse no cruzara por su mente pronto.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de imaginar una vida "sin compromiso con el amor romántico", Lana Del Rey detalló las condiciones que deben cumplirse antes de que pueda comprometerse a largo plazo. La cantante, conocida por su poesía lírica y estilo distintivo, dejó en claro que, aunque en este momento no está enamorada, sigue abierta a las posibilidades futuras.

Sobre el rumbo de su vida amorosa, manifestó: "No lo sé", dijo. "Creo que tendría que orientarme hacia donde quiero ser geográficamente más fuerte en mi plexo solar, como un conocimiento allí, antes de poder sintonizar románticamente con un deseo más fuerte. Porque si no sientes una conexión necesaria con el pavimento por el que caminas, lo del amor se queda ahí". Además, reveló que una reciente separación la "sorprendió".

Siento que incluso el chico más relajado realmente no quiere relajarse aquí", dijo sobre su hogar. "Lamentablemente, una parte de ustedes sabe... Eso no es todo. ... Eso me sorprendió. No voy a dar nombres ni nada por el estilo, pero ese realmente me sorprendió, esa persona. Ese fue en realidad el final de una relación".

Los comentarios de Lana Del Rey han generado especulación y atención en redes sociales, dejando a sus seguidores intrigados sobre el rumbo que tomará su vida amorosa y las inspiraciones que podrían surgir en su música a raíz de esta experiencia.

Fuente: Tribuna