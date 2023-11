"'LCDLF' lo encubrió": Gaby Spanic denuncia por abuso sexual a Pablo Montero en Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de origen venezolano, Gaby Spanic, recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, debido a que hace poco denunció públicamente al reconocido cantante de rancheras y famoso actor de melodramas, Pablo Montero, de haberla abusado sexualmente mientras que estuvieron juntos en el reality show de Telemundo, asegurando que la producción de La Casa de los Famosos lo encubrió todo.

Fue en el más reciente episodio de Secretos de Villanas en el que Spanic decidió romper el silencio y revelar que lamentablemente al interior del reality show antes mencionado sufrió de abuso, declarando que no habló antes porque la producción se lo prohibió y que había un acuerdo de confidencialidad, pero que no se quedó callada pues: "Averigüé con unos abogados y antes de abrir la boca, esto si lo puedo hablar con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito. Cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Fue abuso sexual".

Ante este hecho, para sorpresa de todos señaló que: "Fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco hace años y no tengo reparo en decir que fue Pablo Montero", agregando una explicación del momento: "Estábamos en el cuarto de fumadores y de repente yo lo veo y me dice ‘tú siempre me has gustado’. Me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos. Empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: 'Sáquenme de aquí'".

Gaby con Pablo en La Casa de los Famosos. Internet

Y ahora, después de atreverse a revelarlo, la actriz de novelas como Corazón Guerrero en una reciente entrevista declaró que aprecia a Montero pues lo conoce de años, pero que creía pertinente alzar la voz, afirmando que dentro del show pasó cosas terribles que encubrieron los elementos de la producción, siendo lo de Montero una de ellas, pues incluso mencionó que él se disculpó con ella poco después de lo sucedido en el mismo programa, pero que todo fue editado y nada salió al aire, señalando que: "Encubrieron un abuso sexual ahí adentro".

Gaby aclaró que el actor de Fuego en La Sangre estaba pasado de copas, y que sí pensó en denunciarlo, pero que al ver como la producción lo encubrió y pensando en todo, señaló que la justicia en México es muy lenta y los procesos son largos y muy costosos, agregando que ella tiene todas las pruebas. De igual forma señaló que todos dentro son unos "malagradecidos" y que hubo muchos encubrimientos de cosas terribles, y que se sintió muy vulnerada, para nada protegida.

Fuente: Tribuna del Yaqui