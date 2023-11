"Me gusta experimentar": Daniel Bisogno 'sale del clóset' y deja en shock a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A seis meses de haber estado al borde de la muerte, por un problema hepático, el famoso presentador Daniel Bisogno ha decidido sincerarse con el público para abordar diversos temas polémicos que giran a su alrededor. Durante la reveladora entrevista que brindó a Yordi Rosado, el integrante de Ventaneando compartió abiertamente sus preferencias sexuales luego de años de especulaciones sobre que sería gay.

Aunque el comunicador de 50 años ha tenido varias relaciones heterosexuales, como con Mariana Ochoa, Andrea Escalona y Fran Meric, y además tuvo una hija con su última esposa, Cristina Riva Palacios, en los últimos tiempos se le ha visto a jóvenes, con quienes presuntamente se relacionó sentimentalmente. De hecho ahora que estuvo enfermo, supuestamente tuvo un noviazgo con el influencer Julio Ayala, quien confesó se estuvo quedando en su casa.

Durante su reciente intervención en el Canal de YouTube de Yordi Rosado, Daniel abordó de forma directa los rumores sobre sus preferencias, sobre todo porque constantemente es captado en antros o bares de la comunidad LGBT+: "Claro que he salido con gente e inventan una cosa y nunca se llega a la verdad. Yo con quien salgo es porque me interesa salir con esa persona, estar con esa persona", expresó el famoso conductor de espectáculos.

Se rumora que Daniel Bisogno es gay

Bisogno señaló que no le gusta etiquetarse ni que las personas se etiqueten e hizo una contundente declaración donde daría a entender que es bisexual: "El abanico sexual es tan amplio que decir es lesbiana, homosexual, únicamente es cerrar el círculo cuando el abanico es tan grande que lo importante es el amor, que la persona sea feliz", expresó el compañero de Pedro Sola y Pati Chapoy. Yordi le preguntó si sus imágenes saliendo con otros "chicos" eran momentos donde él estaba muy enamorado o solo era por despecho tras su divorcio, y Dani admitió que sí se ha enamorado "mucho" últimamente.

Asimismo, el también productor de teatro y empresario destacó que él se enfoca en ser feliz de cualquier forma posible: "Trato de experimentar la vida, de hacer lo que quiero, de disfrutar, lo que me nace y no tengo prejuicios ni juicios con nada ni nadie y trato de hacerme feliz a mí mismo sin lastimar a nadie". Además respondió a los que lo tachan de homosexual, lo cuál para él no es un insulto: "A mí no me insulta y menos creyendo que una orientación fuera a ofenderme".

Dani también confesó que él se encuentra siempre abierto al amor y esperando que llegue el amor de su vida: "Sí quiero tener una pareja, sí tengo ganas, quisiera una pareja para siempre pero cuesta trabajo". Y así habló de su soltería: "En este momento salgo con personas y todo pero no tengo pareja formal", explicó y mencionó que le cuesta "mucho la soledad". Finalmente, resaltó que es su problema si ha estado con mujeres, travestis u hombres:

Con quién me levanto, con quien ando, vale gorro, lo importante es mi chamba... cualquier expresión de amor es válida".

Mira a partir del minuto 1:25:00

Fuente: Tribuna y YouTube Yordi Rosado