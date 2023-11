Melissa Barrera retirada de 'Scream VII' por sus comentarios en redes sobre conflicto Israel-Hamas

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La actriz Melissa Barrera ha sido retirada del elenco de Scream VII después de realizar publicaciones en redes sociales relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamas. En una historia de Instagram, Barrera expresó su opinión sobre la situación en Gaza, describiéndola como un "campo de concentración" y denunciando lo que calificó como "genocidio y limpieza étnica".

La compañía detrás de la franquicia Scream, Spyglass, aún no ha emitido comentarios sobre la decisión de retirar a Barrera del proyecto. La actriz desempeñó un papel destacado en Scream VI y fue parte fundamental de la revitalización de la franquicia con la película de 2022.

Christopher Landon, director de Happy Death Day, asumirá la dirección de Scream VII, tomando el relevo de los cineastas Radio Silence. Aunque el rodaje no había comenzado y el desarrollo estaba en curso, se espera que Spyglass ajuste sus planes tras la salida de Barrera. Paramount, responsable de la distribución de entregas recientes, se espera que regrese para la nueva entrega.

Post de Melissa

Esta noticia sigue a la reciente desvinculación de la actriz Susan Sarandon de la agencia de talentos UTA debido a comentarios realizados durante una manifestación pro-palestina en Nueva York el 17 de noviembre.

Por otro lado, este no es el único escándalo en el que la mexicana ha estado envuelta, pues hace un tiempo Melissa rompió el silencio sobre lo que vivió dentro de La Academia, uno de los realities más exitosos de TV Azteca y aseguró que el show no es 100 por ciento auténtico. "Obviamente no todo es verdad, o sea, a veces los jueces actuaban, (porque) les dicen quién va a ganar ese día y todo está medio arreglado", dijo la también cantante en el podcast Creativo de Roberto Martínez.

La regiomontana añadió que en ese entonces tenía 21 años de edad, por lo que no estaba preparada emocionalmente para las críticas de los jueces, las cuales tampoco eran del todo reales. "Entonces, tú que no sabes que todo está arreglado y piensas que todo es verdad cuando te están criticando y te dicen: ‘¿qué haces ahí?, no sabes cantar, mejor vete a modelar, eres bien desafinada’, puras cosas negativas. Y pues yo a los 21 años todo me lo creía, entonces eventualmente se destrozó mi seguridad".

Agregó que parte de las polémicas que ocurrieron durante su estancia en en el concurso de canto fueron creadas para generar mayor interés en los televidentes, y dijo sentir bastante empatía por las personas que se adentran en este tipo de proyectos.

Fuente: Tribuna