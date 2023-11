¿Nadie conoce a Peso Pluma? El artista canta en calles de España y es ignorado por las personas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- 'Peso Pluma' es un nombre que ha estado en boca de todos por un buen tiempo y es que el cantante y compositor de música regional mexicana se ha ganado la admiración del público por sus corridos tumbados. Temas como Lady Gaga, Ella baila sola y La bebé han sido bien recibidas por las personas. Su talento le ha valido distintas nominaciones, como los son en la categoría Mejor Artista Nuevo y Mejor Artista Latino en los VMAS. Recienemente, Hassan Emilio Kabande Laija -nombre completo del artista- acudió a la ceremonia de los Latin Grammy, en Sevilla, España.

El expositor de corridos tumbados aprovechó la ocasión en este evento para confirmar su noviazgo con Nicki Nicole. Luego de muchas semanas de rumores y sospechas, ambos asistieron juntos a la alfombra roja, donde posaron amorosamente frente a las cámaras e incluso se habrían dado un tierno beso.

El cantante decidió tomarse unos días en España, donde ha recorrido distintos puntos del país. A pesar de su apretada agenda, Hassan dedicó un poco de tiempo para cantar en las calles y deleitar a los españoles con algunas de sus piezas, pero la reacción que recibió no fue la que esperaba.

Algunos videos que se han viralizado en redes sociales captaron a la estrella cantando y saludando a los transeúntes, sin embargo, muchas de ellas ni siquiera lo voltearon a ver. La presentación ocurrió en lo que parece ser el aparador de una tienda departamental, el acto forma parte de la campaña Gallery Session, que son sesiones musicales grabadas dentro de un cristal que comunica con el exterior.

Captura de pantalla de TikTok

No sería el primer famoso que pasa por esto, recordemos a Ricardo Arjona, quien en agosto del 2021 contó en su cuenta de Instagram el vergonzoso momento en el que cantó algunos de sus hits en el metro de Nueva York, pero pasó desapercibido por los usuarios del subte. En los videos se puede ver al compositor sentado en un banco y tocando su guitarra, como cualquier artista callejero. En sus redes sociales admitió que "mentiría diciendo que me fue bien". No obstante, la situación fue tomada con gracia por el cantante de El Problema e Historia de un Taxi, ya que finalizó con un breve encuentro con una señora mexicana que le habría dicho que parecía imitador de Arjona.

Fuente: Tribuna Sonora