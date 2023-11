'Superman: Legacy' de James Gunn al fin anuncia al actor que interpretará a Lex Luthor

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El Universo DC se prepara para una nueva era cinematográfica con Superman: Legacy, la película que marcará el inicio del próximo capítulo en la pantalla grande. La noticia más reciente revela que Nicholas Hoult se unirá al elenco para interpretar a Lex Luthor, el icónico archienemigo de Superman.

El director James Gunn, reconocido por su trabajo en películas como Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad, ha decidido apostar por Hoult, conocido por su participación en películas como Mad Max: Fury Road y The Favourite, para dar vida a uno de los villanos más emblemáticos del universo de DC.

El reparto ya incluye a David Corenswet, quien asumirá el papel del Hombre de Acero, y Rachel Brosnahan, que interpretará a Lois Lane, el interés amoroso de Superman. Isabela Merced y Nathan Fillion también formarán parte de la producción en roles heroicos, prometiendo una alineación estelar para este nuevo proyecto.

Superman: Legacy explorará los primeros años de Clark Kent como héroe, destacando sus esfuerzos por equilibrar su vida periodística con su deber como el último descendiente de Krypton. La historia promete sumergir al público en un viaje emocionante que revelará las complejidades del héroe más icónico de DC.

Este proyecto marca un cambio importante en el Universo Extendido de DC después de la conclusión de la iteración actual con Aquaman and the Lost Kingdom. Superman: Legacy es el primer paso hacia una nueva dirección para la franquicia, con Gunn y Peter Safran a la cabeza.

Henry Cavill, quien previamente interpretó a Superman, se había especulado para un posible regreso. Sin embargo, la decisión del estudio de ir en una nueva dirección llevó a la elección de Corenswet para encarnar al nuevo Clark Kent. La película se adentrará en Metrópolis, donde el héroe lidiará con diversas amenazas que buscan apoderarse de la ciudad.

Aunque el estreno de Superman: Legacy está programado para el 11 de julio de 2025, la anticipación ya está en aumento entre los fanáticos. Este filme no solo marcará el comienzo de un nuevo capítulo para Superman sino que también será la primera entrega del capítulo Gods and Monsters del nuevo Universo DC.

El Gods and Monsters también abarcará otras películas como Supergirl: Woman of Tomorrow y The Brave and the Bold, mostrando el compromiso de Warner Bros. con una nueva visión para su universo de superhéroes. Además, la franquicia tendrá presencia televisiva con la serie animada Creature Commandos que se lanzará el próximo año.

Aunque 'Superman: Legacy' está a varios años de su estreno, las expectativas son altas. Los fanáticos esperan ansiosos el próximo capítulo del Hombre de Acero y las actualizaciones prometen mantener a todos informados sobre este emocionante proyecto.

