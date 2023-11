Tras 'LCDLF', Ivonne Montero no quiere saber nada de Laura Bozzo y hasta la desconoce

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ivonne Montero fue la gran ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, donde compartió reflectores con Laura Bozzo, quien le dejó un muy mal sabor de boca, al punto de que prefiere esquivar cuestionamientos de ella y hasta la desconoce, pues mientras estuvieron juntas en el reality fue grosera con ella, así que prefiere darle vuelta a la página.

La actriz trató de mantener un perfil bajo en la competencia y evitó meterse en conflictos, siendo su transparencia y la tranquilidad con la que se condujo lo que gustó al público que la coronó con el título, así como con el premio de los 200 mil dólares que deseaba ganar para el tratamiento que requiere su hija Antonella.

Es una realidad que la estancia en el show no fue fácil para la protagonista de La Loba, pues aunque no quería generar conflictos fue protagonista de varios encontronazos con sus compañeros, en particular con la conductora peruana, quien simplemente no la soportaba y aprovechaba cualquier oportunidad para hablar mal de ella, haciéndole fuertes señalamientos al llamarla "mala madre" y de una mujer que "salta de cama en cama" no la bajó.

Por esta razón, le preguntaron a Ivonne si es que ya quedaron atrás las rencillas con Laura Bozzo, pero dejó en evidencia que a pesar de que le aceptó las disculpas que le ofreció en su momento, la conductora no es grata para ella: "La desconozco, no sé de quién me estás hablando. Hay temas y personas con las que simplemente cerré y una de ellas es La Casa de los Famosos, también Laura. Entonces evito dar algún comentario sobre eso", expresó la protagonista de telenovelas.

Respecto a la participación que tiene Bozzo en Gran Hermano, donde incluso ha mostrado su lado más atrevido al despojarse de su ropa ante las cámaras, Ivonne prefiere ahorrarse comentarios, pero en cuanto a su programa de Que pase Laura, la actriz reconoce que en su momento sirvió para que se visibilizaran algunos temas, aunque ahora no está segura de que tenga el mismo impacto.

En su momento yo creo que sí, la sociedad de diferentes países volteamos a ver a las mujeres y en un momento creo que fue un parteaguas para valorar a las mujeres desde esta trinchera de ser sumisa", juzgada y demás.

De este modo, la también cantante quiere cerrar el capítulo que vivió dentro del show de Telemundo, donde tuvo varios problemas con sus compañeros, así que prefiere quedarse con lo positivo que es el cariño del público que no ha dejado de apoyarla en sus nuevos proyectos y espera que así siga siendo.

