Tras perder casa en Acapulco, Laura Bozzo sería vetada de TV Azteca y Kaffie la humilla

Ciudad de México.- Tal parece que las cosas para la famosa y muy polémica presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, no están de la mejor manera, debido a que después de que se revelara que perdió su casa en Acapulco por el reciente desastre natural, se ha dicho que aparentemente sería vetada de TV Azteca por todos sus escándalos, lo que aprovechó el famoso expresentador y querido excolumnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, para humillarla sin dudar.

Como se sabe, desde hace varios meses que Laura se encuentra en España, queriendo darle vuelta a la página en su reciente mala racha y demostrar que hay mucho más de ella que todos los escándalos en los que se ha visto envuelta en los últimos meses. Pero, pese a que su llegada al famoso reality por un momento desvío la atención de todos estos malos ratos y los espectadores, ahora, por desgracia el pasado vuelve y arremete contra la presentadora de Laura En América.

Esto pues, después de que se revelara que la casa en la que radica la presentadora de origen peruano quedó en muy mal estado tras el paso del Huracán 'Otis', han revivido el hecho de que en México no está en su mejor etapa y estaría vetada de Televisa, de la empresa del Ajusco e incluso de Imagen TV, pues los altos mandos de las televisoras antes mencionadas se han llevado amargos sabores de boca por su causa.

Todo comenzó cuando Bozzo tuvo una pelea en el reality en el que participa, El Gran Hermano VIP, pues cuando al interior la quisieron menospreciar y ganarle el enfrentamiento en el que se vio envuelta diciéndole que tras este programa no tendría nada, esta muy segura de sí misma y de su fama, señaló de manera contundente: "¿Tu crees que me voy a quedar en la calle? Tengo talento, me van a querer en cualquier cadena de televisión".

Por ese motivo es que el expresentador de Sale el Sol y excolumnista, no tuvo reparos al momento de humillarla y recordarle que es muy probable que en las cadenas de televisión mexicana no tenga más propuestas laborales en un largo periodo de tiempo, al expresar a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que: "Pues las cadenas TV Azteca, Televisa e Imagen Televisión, no", causando un gran revuelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui