Violeta Isfel sale en defensa de Daniela Luján tras no aparecer en el rencuentro con Belinda

Ciudad de México.- El reencuentro de Belinda con sus excompañeros de Televisa Niños, con quienes trabajó en proyectos como Amigos por Siempre y Cómplices al Rescate ha dado mucho de qué hablar ya que era un momento añorado por los fans desde hace más de dos décadas, pero llamó la atención la gran ausencia de Daniela Luján, con quien se dice tuvo una gran rivalidad y esa polémica volvió a cobrar fuerza.

Fue hace un par de semanas cuando la intérprete de Luz Sin Gravedad participó en el 2000’s Pop Tour que se presentó en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde coincidió con Martín Ricca y pudieron incluso tomarse la foto del recuerdo, al igual que saludar a personajes como Grisel Margarita, Naidelyn Navarrete, Martha Sabrina y Fabián Chávez.

Tal como era de esperarse, en redes sociales se viralizó el video del reencuentro, pero todos siguen preguntándose qué pasó con Daniela, recordemos que ella fue quien tomó el lugar de Belinda en Cómplices al Rescate cuando la cantante renunció para emprender una gira como solista, así que comenzaron a compararlas tanto por su físico, así como por su trabajo en la pantalla.

No obstante, la 'Princesa del Pop' llegó a ser muy ruda con sus comentarios ya que dijo no sentir a su compañera como competencia, pues desde su punto de vista Luján no impone moda como ella y destacó que a diferencia de ella no es cantante, lo cual provocó que en los medios se asegurara que había una disputa de egos entre ambas.

Por esta razón, muchos comenzaron a decir que ambas se habrían evitado en el concierto para no verse las caras, pero Violeta Isfel ya salió a contar su versión y asegura que esta teoría está muy alejada de la realidad, pues simplemente no les habría tocado coincidir no por temas de rencillas, aunque coincide en que hubiera sido épico que se juntaran.

Dani no estaba, fue un momento fortuito, no es que lo hayan planeado. Belinda ya se iba a México, porque tenía una presentación y Dani estaba arriba arreglándose, entonces no se enteró", dijo Violeta.

Respecto a su experiencia, la protagonista de las 'Divinas' indicó que no tuvo la oportunidad de compartir créditos con Belinda, por lo que se limitó a disfrutar del encuentro que tuvo con sus compañeros: "Yo no tenía el gusto de conocerla, porque la realidad es que a mí no me tocó la generación y estuvo a la distancia observándolo todo y no sabes lo bonito que fue para mí ver a estos adultos que cuando se encontraron se volvieron niños todos", aseveró.

Fuente: Tribuna