Ana Araujo niega abandono a Pablo Lyle y dice que ya estaban separados cuando fue detenido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Pablo Lyle de nueva cuenta está tomando relevancia en los medios de comunicación debido a que su exesposa Ana Araujo hizo polémicas declaraciones sobre su matrimonio y lo que ocurrió luego de que el exgalán de Televisa fuera detenido en marzo de 2019. La emprendedora se sinceró en el podcast La magia del caos, conducido por Aislinn Derbez, y contó cómo cambió su vida a raíz de este acontecimiento.

La originaria de Torreón, Coahuila, confesó que al momento en el que Pablo fue arrestado por el homicidio imprudencial de Juan Ricardo Hernández, ya se encontraban en proceso de divorcio: "Para mí fue un parteaguas muy importante, porque Pablo y yo ya estábamos en proceso de divorcio cuando todo esto sucedió. A mí si me agarra muy desprevenida, porque no tenía nada planeado", confesó la joven madre.

Araujo contó también que decidió pausar su separación y enfrentar como pareja el inicio de su proceso que Pablo llevó en la corte de Miami: "Ya habían pasado situaciones en nuestra pareja que ya nos había llevado, sobre todo a mí, a tomar esta decisión, fueron situaciones con las que yo ya estoy bien tranquila y bien en paz, por cualquier cosa que se pueda decir al respecto, ya la sanamos", dijo la maestra de meditación y repostera.

Estábamos empezando ese proceso y cuando sucede todo esto, para mí sí fue como: 'Dios, ¿qué hago?', pero la verdad es que, al verlo tan tocado a él, no había manera que yo quisiera seguir con ese proceso, entonces dije: 'Olvídate ahorita de esto, vamos a ver primero lo tuyo'", recordó.

Asimismo, la exesposa del exgalán de novelas explicó que prefirió dejar a un lado sus emociones para dedicarse a apoyar a Lyle y a hacerse cargo de sus hijos: "Yo tomé esta decisión de guardar en un cajón, lo que yo sentí y lo que yo quería y decidí por la familia, estar con él, porque haya pasado lo que haya pasado en nuestra relación, la verdad es que siempre hemos sido muy buenos amigos, entonces no había manera de que yo lo dejara solo".

Crédito: Internet

Ana confesó lo difícil que fue tratar de salir adelante en México con sus dos hijos y sin recursos económicos mientras Pablo estaba en arresto domiciliario en Miami, pero como se sabe, Len febrero pasado el artista fue sentenciado a 5 años de cárcel y 8 de libertad condicional: "Casada, pero no teniendo una pareja… no teniendo un acompañamiento, no teniendo un apoyo porque él tenía sus propias necesidades y él también estaba un poquito más en él".

A más de 9 meses de que Lyle recibiera su sentencia, Aislinn le preguntó a Ana sobre si estaba dispuesta a rehacer su vida con otro hombre, por lo que sin mencionar a Marco Lavin, quien parece ser su nuevo novio y con quien se muestra muy cariñosa en redes sociales, la influencer dijo: "Sí, sin buscarlo sí conocí a una persona con la cual ahorita estoy súper feliz… me estoy relacionado desde un punto totalmente distinto y eso se me hace muy bello… Con límites, con comunicación, un acompañamiento distinto… estoy súper feliz… No tengo tantas necesidades que me cubra el otro y se vuelve una lección y sí lo vivo distinto"

Finalmente, Ana Araujo no dio muchos detalles de la dinámica actual que mantiene con Pablo Lyle, aunque señaló que sí lleva a sus hijos a visitarlo a la cárcel en la que se encuentra preso en Florida. Asimismo, la emprendedora coahuilense compartió que durante los primeros años que Pablo estuvo arrestado, ella y su familia sobrevivieron a base de donaciones, préstamos y los pocos recursos que generaba su pequeño negocio.

Fuente: Tribuna