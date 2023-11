Andrea Legarreta responde a quienes la acusan de nepotismo con sus hijas: "Tienen talento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Andrea Legarreta una vez más 'sacó las garras' por su familia y respondió de forma contundente a una pregunta sobre sus hijas, Mía y Nina Rubín. Resulta que un reportero cuestionó a la mexicana de 52 años sobre si no creía que ya era hora de "dejar volar" a las adolescentes para que tracen su propio camino, ya que tanto ella como Erik Rubín siempre han impulsado la carrera de ambas.

La inesperada entrevista ocurrió a las afueras de Televisa y Andy se mostró como toda una mamá leona, ante los cuestionamientos de los periodistas, quienes señalaron que ya es hora de que las jóvenes se manejen sin la ayuda de sus padres. Debido a que en algunas ocasiones la presentadora de Hoy ha sido fuertemente criticada, en esta ocasión externó que no dejará de cuidar a Mía y Nina, con respecto a los ataques y críticas que puedan recibir por su labor profesional.

Después de que un reportero recordara el momento en que su primogénita cantó el Himno Nacional Mexicano en un partido de la NBA y las posibles críticas que pudo recibir si llegaba a equivocarse, Andrea comentó: "Me sentí muy orgullosa, porque tristemente, ahora ya al parecer es un mundo de gente aparentemente perfecta en donde, cuando de pronto algo sucede que no están de acuerdo, no les gusta, o alguien comete un error, haz de cuenta que los… atacan muchísimo, de todos los temas".

O sea, ni se te ocurra ir a ver a tal equipo porque no sabes de basquetbol, ni se te ocurra hablar de economía porque tú no. El chiste es que ahora todos son expertos en todos los temas".

Y cuando un reportero expuso la idea de dejar 'volar' a Nina y Mía y hacer que ellas solas salgan delante de los problemas que implica una carrera como la del medio artístico, Legarreta fue tajante e inmediatamente manifestó su negativa. "No las puedo dejar volar, tienen 18 y 16 años, no sé en qué sentido (lo dices), no las puedo dejar volar porque son mis hijas y siempre voy a estar para ellas en lo que me necesiten".

Posteriormente, Andy resaltó que sus herederas son lo suficientemente talentosas para conseguir proyectos por sí mismas: "Al final ellas en su carrera, han logrado lo que han logrado porque han hecho casting, en muchos no se han quedado, o sea, al final lo de que 'son hijas de' a mí me da mucha flojera, porque al final tu vez a niños que tienen a sus papás artesanos y los ves trabajando en la artesanía", resaltó la presentadora.

Finalmente, Andrea Legarreta recalcó que pase lo que pase siempre estará para respaldar a sus descendientes en su profesión o cualquier decisión que tomen. "También tienen derecho a tener oportunidades y lo hacen muy bien, entonces yo si viera que de plano no hay ni por dónde, también hay que ser objetivos, aunque sea mamá y papá, pero son niñas que sí en verdad tienen talentos especiales y si hay a quienes no les parece, pues ni modo".

Fuente: Tribuna