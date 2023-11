¿Cómo 'apretar' un cinturón demasiado grande sin hacerle agujeros? Aquí está la técnica simple y efectiva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dejado de lado y descuidado durante mucho tiempo por la esfera de la moda, el cinturón ya no se considera el accesorio no querido. Al contrario, representa la estrella de nuestro armario para arreglar nuestros conjuntos, tanto en verano como en invierno. Auténtico objeto de moda, el cinturón se revela a plena luz del día hasta convertirse en un accesorio preciado en el mundo de la moda, al igual que los bolsos y los zapatos. De estilo vaquero, con hebilla, de cuero o con tachuelas, el cinturón tiene la habilidad de dinamizar un conjunto demasiado clásico. Y en la era del quiet luxury, también llamado old money, que se decanta por el minimalismo, ¡el cinturón reina!

Popularizado por las casas Céline y Saint Laurent, el cinturón sobrio y elegante, pretende ser un verdadero pilar del armario, pero aún es necesario tener un cinturón de la talla adecuada. ¿Quién nunca se ha encontrado con un cinturón demasiado grande y que cuelga? Hay que admitirlo, no hay nada más molesto y antiestético y está lejos de ser manifaik. En lugar de guardarlo en el fondo del armario o incluso tirarlo, debes saber que es posible 'apretarlo' sin hacer agujeros ni pasar por el negocio de reparación de artículos de cuero o calzado. El consejo, descubierto en las redes sociales, no podría ser más sencillo y rápido de realizar y, sin duda, ¡cambiará tu vida!

Una usuaria en TikTok compartió este 'hack' para arreglar el cinturón

Ya no podemos contar la cantidad de consejos y trucos detectados en TikTok. Auténtica cueva de Ali Baba, esta red social nos guía cada día hacia nuevas técnicas y gestos para hacernos la vida más fácil tanto en el ámbito de la moda como en el de la belleza. ¡Para cada problema hay una solución! Por lo tanto, es muy natural que recurrimos a esta misma plataforma para responder a la pregunta: "¿Cómo reparar un cinturón demasiado grande?". Para solucionar el problema, una cibernauta parece haber encontrado la respuesta.

Aquí está su tutorial para atar un cinturón demasiado grande.

- Pasar el cinturón por las presillas de la prenda.

- Introducir el diente de la correa no en el orificio previsto a tal efecto, sino en la esquina inferior.

- Pasar el extremo del cinturón por las presillas situadas en el otro lado de la prenda.

- Haz un nudo elegante con el resto del cinturón colgando hacia abajo.

Tan simple como eso, ¿verdad? Como ella, muchos internautas parecen haber encontrado la técnica perfecta para dar respuesta a este problema. ¡Se acabaron las excusas para ver un cinturón colgando por la calle!

Fuente: Tribuna