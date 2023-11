'El Nini': Así es su relación con Peso Pluma; lo contrató para fiesta privada de su esposa

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Dámaso López Serrano, quien es hijo de Dámaso López Núñez 'El Licenciado', filtró hace apenas unas semanas la relación que existía entre el cantante del momento, Peso Pluma, y el ahora detenido Néstor Isidro Pérez Salas alias 'El Nini'. El supuesto jefe de seguridad de Los Chapitos y el intérprete de Ella Baila Sola tendrían una sólida amistad, según el relato que realizó 'El Mini Lic' a la periodista Anabel Hernández.

La tarde de este miércoles 22 de noviembre la prensa local de Culiacán, Sinaloa, comenzó a especular que Néstor Isidro había sido detenido luego de que al medio día se efectuara un operativo militar en diversas zonas de la capital. Minutos después, se filtró su ficha en el registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se reportaba que su arresto ocurrió un domicilio ubicado en la calle Villa Choix, de la colonia Colinas de la Rivera. Además señala que la autoridad encargada de su aseguramiento fue la Guardia Nacional.

Tras la detención de 'El Nini', de 30 años de edad, se revivió la polémica que inició Dámaso López Serrano hace unas semanas, cuando aseguró que este presunto criminal tenía una estrecha relación con 'Doble P'. "Va, le toca, tienen comunicación, favores, como cualquier favor. Ya sea como que 'préstame un auto', 'golpea a aquel'", dijo 'El Mini Lic', en la entrevista exclusiva para Milenio.

De hecho, el intérprete originario de Zapopan, Jalisco, también tiene un corrido en el que menciona el 'Culiacanazo', que presuntamente fue ejecutado por Néstor Isidro para liberar a Ovidio Guzmán alias 'El Ratón. Se trata del tema La People, en cuyas estrofas Peso Pluma mencionan comentarios como: "Valen más que no me vuelvan a buscar qué me van a encontrar, la bandera de aquí sigue siendo Guzmán lo vuelvo a recalcar".

'El Nini', por quien se ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares, sería tan cercano a Peso Pluma que hasta lo habría llamado para que amenizara la fiesta de cumpleaños de su esposa, identificada como Gaby Fernández, cuyo padre también forma parte del mundo del narcotráfico. La fiesta se habría realizado a mediados de este 2023 y en los videos filtrados se puede ver al novio de Nicki Nicole sobre el escenario mientras interpreta temas como Ella Baila Sola.

Peso Pluma cantó en fiesta de la esposa de 'El Nini'

Fuente: Tribuna