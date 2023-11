Enrique Gou asegura que Televisa sacó a Wendy Guevara de proyecto: "No tiene talento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que Wendy Guevara pasa un muy buen momento en su carrera, algunos no creen en el talento de la influencer y uno de ellos es el productor Enrique Gou, quien nuevamente vuelve a arremeter en su contra con fuertes declaraciones en las que expone que tiene falta de talento, lo cual ya le empezaría a costar la perdida de proyectos.

Recordemos que mientras se encontraba en La Casa de los Famosos México, Juan Osorio la invitó a participar en su nueva telenovela, la cual lleva por nombre El Amor No Tiene Receta, lo cual emocionó a sus fans, pero de manera inesperada dijo no poder cumplir con el papel que le ofrecían, pues todavía no termina su gira 'Resulta y Resalta', por lo que únicamente tendrá una aparición especial.

En este sentido, Enrique comentó ante las cámaras de Berenice Ortiz que la ausencia de la chica de 'Las Perdidas' en el melodrama no sería porque ella lo rechazó, más bien porque Televisa habría decidido descartarla por su falta de bases actorales y de talento, pues no iban a arriesgarse a poner a alguien así en un espacio estelar.

Pues más bien no fue ella la que no aceptó, fue Televisa la que no la quiso, según yo".

El productor destacó que la originaria de León, Guanajuato no está capacitada para actuar en un proyecto así de importante, aunque cabe mencionar que no sería la primera vez que aparece en la pantalla ya que en la bioserie de Gloria Trevi tuvo una intervención especial junto a sus amigas del clan, pero para Gou la rubia no es digna de colaborar con él.

Yo he trabajado con los mejores. Yo no podría trabajar con alguien que no tiene talento, la verdad", aseveró.

Aunque Guevara no le ha dado réplica al productor, siempre fue sincera con sus fans al reconocer que le guarda respeto a los actores, por lo que al no contar con el tiempo suficiente para prepararse, habría decidido rechazar la telenovela para darle la oportunidad a alguien que pudiera explotar más el personaje, siendo Coco Máxima la que tomó su lugar.

No obstante, cabe mencionar que esta no es la primera vez que Enrique Gou se le va a la yugular a Wendy Guevara, pues el pasado mes de septiembre publicó en sus redes sociales su molestia con que la estrella de Internet se considerara una artista por la gira que le consiguieron, así que incluso la invitó a que siga con su contenido en redes, pues a su criterio le falta mucho para ser una artista.

