"Estaba tomado": Gaby Spanic narra terror que vivió por abuso de Pablo Montero y él lo niega

Ciudad de México.- Hace unos días Gaby Spanic realizó una fuerte denuncia pública contra Pablo Montero durante su participación en el reality Secretos de Villanas, al asegurar que el cantante había abusado de ella. La exreina de belleza y actriz explicó que el intérprete de música ranchera la había tocado de forma indebida cuando estaban participando en la primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Tras causar una revolución con sus declaraciones, ahora la originaria de Venezuela contó más detalles al respecto en una reciente transmisión del programa ¡Siéntese quien pueda!, con quienes platicó en exclusiva: "Pablo Montero yo lo conozco hace años, amigo, bueno amigo entre comillas, nos veíamos, qué se yo, pero lindo, siempre fue muy lindo conmigo", relató sobre el supuesto incidente que vivió con Pablo.

La villana de Televisa también señaló que el exgalán de novelas había admitido su error: "Estaba pasado de copas, y empezó a decirme que siempre yo le había gustado, yo estaba fumando, me agarró el cigarro y se cayó, me agarró los senos, por la cara, y quería besarme a la fuerza". Spanic comentó que su primera reacción fue gritar para pedir auxilio y dijo que el hecho de que una mujer se tome una copa, no quiere decir que esté abierta a tener intimidad con cualquiera:

Yo empecé a pegar gritos, porque si tú estás tomada como mujer, eso no significa 'estoy tomada, soy un objeto sexual, estoy disponible', eso no significa eso. Me sentí muy mal, me puse a llorar, me puse a pegar gritos, yo me sentía abandonada en todos los sentidos".

La protagonista del melodrama La Usurpadora también declaró ante las cámaras porque fue hasta ahora que hizo la denuncia: "Hoy sí lo puedo hablar, yo me fui a terapia, a mí me da coraje que me estén rayando como una mala persona, o que tenga problemas con el alcohol, ¿quién no se toma un trago?, o sea, no se hagan mustios, ah, pero Gaby no puede, por ser Gaby Spanic la más fuerte", dijo indignada.

Asimismo, Spanic se lanzó en contra de la producción de Telemundo por el trato que le dieron: "Me denigraron la imagen a tal forma, fue tan feo lo que hicieron con mi imagen, no solamente a mí, con Niurka Marcos, con Paty Navidad, entonces ahorita sí me siento fortalecida, después de terapia, de hablarlo tranquilamente". Regresando el tema del abuso, la venezolana de 49 años compartió que ella y el intérprete de Piquito de oro sí hablaron sobre esta situación.

Yo le dije que estuvo mal, que me dolió mucho porque nos conocemos de hace mucho tiempo, que me sorprendió su actitud, y me pidió perdón, él lo aceptó, ojalá ahorita lo acepte, pida disculpas públicas, porque tantas Gabrielas no hay en el mundo y se le conocen casos".

Antes de finalizar la entrevista, la hermana de Daniela Spanic compartió que prefirió no denunciar debido a que el costo de los abogados es muy elevado. El mismo programa de ¡Siéntese quién pueda! contactó a Pablo para pedirle declaraciones sobre esta acusación pero él minimizó la situación enviando el siguiente mensaje: "Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es", expuso vía llamada telefónica, y puso en duda las declaraciones de Gaby porque no denunció.

Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así... Si fuera cierto, pues hubiera denunciado".

Gaby Spanic habla del abuso que vivió a manos de Pablo Montero

Fuente: Tribuna