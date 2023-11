Jenna Ortega también sale de 'Scream VII' ¿lo hizo por solidaridad a Melissa Barrera?

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En un giro sorprendente para la próxima entrega de la serie de películas de terror Scream, se ha revelado que tanto Melissa Barrera como Jenna Ortega no regresarán al proyecto, esto un día después del despido de Barrera para Scream VII. Aunque Christopher Landon permanece como director.

Se destaca que la salida de Ortega no está relacionada con el despido de Barrera, quien fue desvinculada después de expresar su posición sobre el conflicto entre Israel y Hamas en redes sociales. Fuentes señalan que los representantes de Ortega informaron a Spyglass antes de la huelga de actores que la actriz no volvería. La falta de acuerdo o una solicitud de compensación que Spyglass consideró demasiado alta para la renegociación de su contrato podrían haber sido los motivos. Previo a esto, Spyglass también rechazó el regreso de Neve Campbell, la estrella original, debido a sus demandas salariales elevadas.

Jenna en 'Scream'

Barrera y Ortega, quienes interpretaron a unas hermanas en la franquicia desde Scream de 2022, fueron elementos clave en la renovación de la serie. La película Scream de 2022 recaudó 137,7 millones de dólares a nivel mundial, y la siguiente entrega, Scream VI, ambientada en Nueva York, superó los 168,9 millones de dólares en todo el mundo. La incertidumbre actual plantea interrogantes sobre el rumbo de una franquicia que experimentó un renacimiento exitoso en los últimos años.

Para dejar un mayor contexto, Barrera fue retirada del elenco de Scream VII después de realizar publicaciones en redes sociales relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamas. En una historia de Instagram, Barrera expresó su opinión sobre la situación en Gaza, describiéndola como un "campo de concentración" y denunciando lo que calificó como "genocidio y limpieza étnica".

Por otra parte, Hace poco Jenna Ortega compartió abiertamente sus experiencias sobre la presión de cumplir con los estándares de belleza en la industria del entretenimiento, especialmente durante sus años de audiciones como actriz infantil. En una entrevista con Harper's Bazaar, Ortega reflexionó sobre la limitada representación de actores hispanos principales en ese momento.

"Como actor infantil, hay dos trabajos que puedes conseguir: o eres la versión más joven de alguien o interpretas a la hija de alguien, y simplemente no había muchos actores hispanos principales para los que pudiera serlo". Y añadió: "Así que muchos de los trabajos a los que iba mientras crecía nunca funcionarían, porque no me veía [de cierta manera]. Eso fue muy duro, escuchar que algo que no podías cambiar era lo que te impedía [tener éxito]".

Fuente: Tribuna