La Bebeshita es traicionada por su revelador 'look' en plena alfombra y casi muestra demás

Ciudad de México.- La famosa influencer, Daniela Alexis, quien es mejor conocida en el mundo del espectáculo como 'La Bebeshita', descontroló las redes sociales durante las últimas horas, pues a través de su cuenta oficial de Instagram compartió con sus millones de seguidores el percance que sufrió en una alfombra roja, donde su despampanante 'look' la traicionó y cómo era de esperarse su espectacular figura provocó que varios usuarios la saturaran de halagos por lo bien que luce.

Después de que la exconductora de Venga la Alegría mostrara el bochornoso momento que paso, el video comenzó a circular en otras plataformas hasta viralizarse, pues la famosa acudió al evento por el décimo aniversario de 'Soy Grupero', donde una de sus amigas tuvo que intervenir para salvarla y evitar que sus atributos siguieran saliendo de entre su ropa.

Daniela escribió para describir el momento: "Fui a una alfombra y tuve un accidente, mi amiga me salvó, casi se me sale algo". Además, compartió un pequeño clip que apenas dura unos diez segundos, donde se le ve luciendo un arriesgado jumpsuit, el cual tenía cortes en la zona de la cadera y en el top una abertura en la zona baja, la cual con su movimiento se subió y por poco muestra más de sus enormes atributos.

'La Bebeshita' posaba ante los reporteros que cubrían el evento, pero una de sus excompañeras de Enamorándonos se percató de lo que ocurría y no dudó en meterse entre las tomas para cubrirla e indicarle que se le desacomodó su prenda, por lo que la famosa reclamó a los camarógrafos que no le avisaron lo que paso, así que de inmediato se ajustó el top.

¿Por qué no me avisan que se me sale todo? Ya se me estaba saliendo…", recriminó la también modelo.

En redes sociales le lanzaron todo tipo de comentarios, principalmente elogios e invitaciones a que muestre más, pues muchos la consideran toda una 'sex symbol': "Para eso son", "Que amiga tan imprudente", "No se vio nada", "Divina como siempre", "Muy sexy", "Arrasaste", "Tremendo cuerpazo hay que mostrarlo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

No obstante, también hubo quienes la tacharon de hipócrita, pues le recuerdan que no es nada que no haya mostrado antes de manera pública, pues en sus redes publica sugerentes imágenes, además de que forma parte de las celebridades que venden contenido exclusivo en una famosa plataforma, donde se deja ver sin censura, así que creen que exageró.

Fuente: Tribuna