Marie Claire Harp no descarta darse otra oportunidad con José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de las especulaciones acerca de la relación de Marie Claire Harp con José Manuel Figueroa, la venezolana decidió romper el silencio para aclarar su situación ya que desde hace meses se viene diciendo que habrían terminado su compromiso ya que después de tres años de noviazgo pretendían llegar al altar, lo cual no sucederá.

Fue en una entrevista exclusiva con Viviana Gibelli, donde la modelo aceptó que ya no está junto al cantante de 48 años de edad, pero destacó que a pesar de que hay un distanciamiento de por medio continúan en constante comunicación, pues después de todo lo que han vivido juntos no pueden dejar de preocuparse y estar al pendiente el uno del otro.

Todavía quiero saber de él, él quiere saber de mí. Todavía hay esa conexión que no nos permite terminarlo o retomarlo", revela la exintegrante de La Casa de los Famosos México.

La exintegrante de La Casa de los Famosos México fue quien tomó la decisión de separarse, pero al cuestionarle si es un adiós definitivo, Marie dejó entrever que existe la posibilidad de que más adelante se den una nueva oportunidad: "Decidimos dar ese paso de mutuo acuerdo, vamos a ver cómo pasan las cosas, vamos a ver qué sucede", comentó dándole esperanza al hijo de Joan Sebastián.

José Manuel Figueroa insiste en que todo está bien entre ellos, pero Marie Claire Harp confirma su separación | Imagen especial

Esta separación es algo complicado para ambos, pues no se trata de un simple respiro ya que están reflexionando algunas situaciones que vivieron y respecto a si le afectó las acusaciones que le hicieron a Figueroa algunas de sus exparejas, la conductora de Bandamax reconoció que sí la pusieron en alerta.

Hay muchos comentarios desafortunados, debo estar pendiente porque si a ella le pasó, a esta otra le pasó, a mí me puede pasar", dice antes de señalar que escucha y presta atención ya que podría unir su vida a alguien que tachan de violento, celoso y machista.

Sin embargo, Marie Claire Harp aclara que con ella el cantante nunca ha tenido ese tipo de comportamientos: "No ha sido violento o agresivo, al contrario, el día que alguien me alce la mano, hay dos opciones: Si me logró salvar bye y si no nos vamos a tener que matar", comento.

Para rematar, luego de que surgiera una publicación en la que Thaily Villabos dijo haber tenido sus quereres con José Manuel Figueroa, a pesar de que ya estaba comprometido, le cuestionaron a Marie Claire si hubo infidelidad, ella parece no estar segura: "Es un arma de doble filo porque lo han catalogado de infiel, pero no sé, quizá lo hace muy bien".

Aunque la conductora sigue guardándose los motivos que la llevaron a poner fin a su noviazgo, todavía deja abierta la posibilidad de que puedan regresar con más fuerza: "Quizá los motivos nos hagan más fuertes si llegamos a volver, eso ahorita no está canalizado todavía", finalizó.

Fuente: Tribuna