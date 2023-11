Natália Subtil conoció a Paul McCartney de la manera más inesperada en su visita a la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica exnovia de Sergio Mayer Mori, Natália Subtil fue la encargada de darle la bienvenida a Paul MacCartney, quien ofreció un par de conciertos en la Ciudad de México dentro del imponente Foro Sol, donde interpretó algunos de sus mejores éxitos con los que enloqueció a los miles de asistentes que se dieron cita para disfrutar de su show.

Aunque hubo muchos que se quedaron con ganas de ver a su ídolo, algunos como la actriz brasileña tuvieron la oportunidad de tenerlo de cerca, aunque lo suyo fue una extraña e inesperada casualidad ya que no tenía contemplado que encontrarse al exintegrante de The Beatles, por lo que no dudó en compartir su anécdota frente las cámaras de Ventaneando.

La modelo de 35 años reveló que el día de la visita del músico estuvo involucrada en una situación complicada, pues le chocaron su carro y como era de esperarse se molestó ya que llevaba algo de prisa, así que no dudó en lanzar un fuerte reclamo por lo ocurrido sin imaginar que se trataba de Paul, quien trajo de regreso la 'beatlemanía' a México.

Paul McCartney hizo vibrar el Foro Sol | Imagen especial

Chocaron mi coche, por atrás, yo estaba parada en el valet parking, y me chocaron la entrada del hotel, y era Paul McCartney… pero yo salí loca igual… '¡chocaron mi coche!'", platicó Natalia.

No obstante, la famosa no pudo tener contacto con el músico, quien se encontraba nervioso por la situación: "Se puso muy nervioso, no me comuniqué con él. El chofer vino a platicar conmigo, me dijo 'el señor está muy nervioso' y yo '¡ay!, yo también, me chocaron'", así que ahora que ya pasó todo Natália se burla de la bienvenida que le dio a McCartney.

Natália Subtil no pudo tomarse la foto del recuerdo con el integrante de The Beatles | Imagen especial

Debido a que tenía un compromiso, Natália no se pudo esperar a resolver el asunto del choque, así que le ayudaron a hacerse cargo para que pudiera cumplir con sus asuntos: "Yo tenía que subir al evento, me subí al evento y el esposo de mi amiga dijo 'tú tranquila, yo me encargo', entonces me contó toda la historia, que por favor no lo acuse y no lo denuncie porque estaba trabajando, estaba nervioso, días sin dormir y que hay muchos artistas aquí, incluso creo que Lenny está por ahí".

La brasileña también soltó un fuerte reclamo hacia el cantante, pues después de todo el lío que se armó se mostró decepcionada de que ni siquiera le dio la oportunidad de acudir a uno de sus conciertos para olvidarse del incidente: "Ni una invitación, ni un boletito al concierto, ¡qué mala onda!".

Revisa las declaraciones de Natália Subtil desde el minuto 22:30

Fuente: Tribuna