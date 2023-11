"Ninel Conde ya se casó": Gustavo Adolfo Infante afirma que fue en Miami y ofrece detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz de melodramas y reconocida cantante, Ninel Conde, se encuentra acaparando el foco del ojo público, debido a que una vez más el polémico presentador y periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, acaba de pararse al aire de Imagen TV para declarar que la celebridad "ya se casó", además de que ofreció detalles, como que aparentemente habría sido en Miami.

Como se sabe, hace poco que en Sale el Sol, el reconocido presentador y periodista de los espectáculos que la 'Bombón Asesino', habría contraído nupcias por tercera ocasión en sus más de 50 años de vida, declarando que era un empresario de origen colombiano de 30 años, por lo que es 17 años menor que ella, el viernes 17 de noviembre en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, asegurando que tienen tiempo viviendo juntos en dicho país.

Ante este hecho, la reconocida actriz empleó su cuenta de Instagram para dejar en claro que no se casó de nueva cuenta, pues compartió un video desde el gimnasio mientras suena el tema Según Quién de Carín León con Maluma, además de que poco después compartió el mensaje: "Lo que está atrás de mí no es Times Square, no es la Gran Manzana, me hablaron mis amigos ofendidos que por qué no los invité al gran evento... Les juro que allá afuera está Miami. ¡Ah cómo les gusta el mitote!".

Pero ahora, la mañana de este miércoles 22 de noviembre, el presentador de De Primera Mano acaba de decir al aire nuevamente que Ninel está mintiendo que: "Estoy en la posibilidad de reconfirmarles que el pasado viernes, la señora Ninel Conde se casó en la ciudad de Miami, Florida", destacando que él ya sabe el nombre de su nuevo galán y que incluso ya le envió una solicitud de amistad a su Instagram para poder hablar con él.

Finalmente, la reconocida presentadora, Joanna Vega-Biestro, además de puntualizar que la palabra de su compañero era creíble, también señaló que la cantante en ningún momento ha dicho que no se encuentra casada y que no se comprometió, sino que en realidad solo dijo que no estaba en la denominada Gran Manzana, que es Nueva York, y que se encontraba en la soleada Miami, poniendo esto como una prueba.

Fuente: Tribuna del Yaqui