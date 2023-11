Regina Velarde expone a Danilo Carrera; dice el galán de Televisa sí fue infiel a su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Regina Velarde, después de meses de silencio, acaba de decidir hablar con su verdad, con la cual expuso a Danilo Carrera, uno de los más reconocidos actores de novelas en México, pues en una entrevista confirmó que el galán de Televisa en realidad sí fue infiel a la que era su novia a comienzos de este 2023, impactando con su confesión.

Como se sabe, después de unos meses de confirmar separación definitiva de Michelle Renaud, Danilo ante la insistencia mediática sobre su vida amorosa, confirmó que tenía pareja, además de que señaló que era una mujer muy diferente a sus parejas anteriores, afirmando que tenía "valores muy diferentes", y unas semanas después, se señaló que esta tendría lazos con la Realeza, además de que sería doctora y que aparentemente lo tendría tan enamorado que hasta anillo le habría dado.

Pero, mientras que salían a la luz estos pequeños detalles de Danilo, en marzo del año en curso, en TV Notas lanzaron en su revista una serie de imágenes en las que se confirmaría que el actor de Quererlo Todo le habría sido infiel a su prometida con Velarde, pues lanzaron una serie de fotografías, que afirman se tomaron en la misma semana, en las que se le puede ver besando a la joven antes mencionada después de haber ido a comer con ella.

Danilo besa a Regina. TV Notas

Ante este hecho, Carrera optó por mantenerse en silencio y no dijo nada respecto a estas imágenes, pero salió a relucir que su compromiso se había disuelto poco después, incluso él mismo un par de meses atrás confirmó que estaba soltero, aunque lo achacó a que estaba centrado en apoyar a su madre que tiene cáncer. Pero ahora, Velarde que estuvo con él en el melodrama El Amor Invencible, declaró que era verdad que él la besó, pero que no sabía que tenía pareja.

Según lo declarado por la joven de 22 años, el histrión fue quién la besó y nadie lo obligó, que ella no se lo pidió y simplemente se dieron las cosas, que ella desconoce sí es por ello que se separó, pero que a su criterio, considera que cada persona a la que le fueron infiel decide perdonar o no esta clase de desliz, dejando en claro que en ningún momento ella lo buscó después de ese beso y no ha estado al pendiente del exnovio de Renaud.

Fuente: Tribuna del Yaqui