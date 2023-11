Shakira se declara culpable de fraude fiscal y con la frente en alto explica el porqué

Comparta este artículo

Madrid, España.- De nueva cuenta la reconocida cantante de origen colombiano, Shakira, está dando mucho de que hablar por el temas legales, debido a que después de que se declaró culpable por supuestamente haber cometido fraude fiscal durante su estadía en España, la reconocida celebridad a través de un comunicado salió con la frente en alto para aclarar las cosas con sus millones de fans, explicando el por qué de su inesperada decisión.

Como se sabe, hace poco la cantante de temas como Las de la Intuición, emitió un comunicado en el que difundió por medio de sus abogados, en el que admitió su culpabilidad en el fraude fiscal por presuntamente no pagar impuestos en España durante años, mientras residía en Barcelona. Luego de que Shakira Isabel Mebarak Ripoll fuera interrogada el pasado 20 de noviembre por la Fiscalía española sobre si reconocía su culpabilidad en el mencionado hecho y ella respondiera que "sí", la artista de 46 años explicó los motivos que la orillaron a tomar esta decisión.

La expareja de Gerard Piqué dejó en claro en el comunicado que lanzó al respecto, que lo hizo por su paz y la de sus dos hijos, Milán y Sasha, declarando que: "Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".

El documento que Shakira compartió con sus declaraciones inició con: "Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador", no obstante, después aclaró: "He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?".

En este sentido, la cantautora de Monotonía puntualizó: "Mis hijos me lo han pedido. Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir".

Conjuntamente, Shakira habló sobre el sistema en España: "Necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal".

Finalmente, la artista continuará su lucha contra la Agencia Tributaria en el caso administrativo por el ejercicio fiscal de 2011, una vía con menos desgaste y exposición que la penal: "Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron".

De esta manera, la cantante colombiana llegó a acuerdo con el tribunal de Barcelona, que la condenó a tres años de prisión, per no irá a la cárcel, pues la Audiencia de Barcelona le conmutó la pena por el pago de una multa de unos 432 mil euros.

Fuente: Tribuna del Yaqui