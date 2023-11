Taylor Swift, en depresión por muerte de fan en show: Travis Kelce tendría emotivo gesto

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- La famosa y reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, al parecer no la estaría pasando tan bien en Brasil, dado a que aparentemente estaría cayendo en una depresión al haberse enterado de la lamentable muerte de una fan en su más reciente show en Brasil, motivo por el cual el famoso jugador de futbol americano, Travis Kelce, se ha mostrado como un gran novio y apoyo, teniendo un emotivo gesto con la creadora de Sweet Karma.

Como se sabe, el Eras Tour en medio de las celebraciones por el gran éxito que ha sido, el pasado viernes 17 de noviembre se vio empañado, debido a que por desgracia una fan de tan solo 23 años y de nombre Clara Benevides, tristemente perdió la vida tras sufrir dos paros cardíacos a causa de un golpe de calor, a lo que reaccionó con el devastador mensaje: "No puedo creer que estoy escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado les digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi show".

Ante este hecho declaró que estaba "devastada", que no tenía mucha información, pero que sin duda su fan era demasiado "joven y muy hermosa", expresando que: "No voy a ser capaz de hablar sobre esto en público porque me siento abrumada por el dolor. Quiero decir ahora que siento profundamente esta pérdida y mi corazón roto está con su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos traer este tour a Brasil".

Travis y Taylor se besan en Brasil. Internet

Tras estas declaraciones, pospuso su concierto del día siguiente hasta el lunes 20 de noviembre, dejando un par de días de duelo antes de volver al escenario, en donde volvió a darlo todo, pero, al parecer lo que ha mostrado al público está muy fuera de la realidad, debido a que recientemente una presunta amistad cercana de la intérprete de You Belong To Me, declaró que en realidad se encuentra "fuera de sí", y que "ha sido muy difícil para ella hablar de ello".

Pero, agregó que en medio de este terrible momento que enfrenta, el ala cerrada de los Kansas Chiefs se ha mostrado muy comprensible y ha tenido uno de los gestos más emotivos con ella, apoyándola en todo momento, por lo que en sus declaraciones a Page Six señaló que: "Ella está muy agradecida de haber tenido a Travis. Él ha sido un gran sistema de apoyo para ella en este momento. Su familia ha estado allí, pero es diferente tener un novio en quien apoyarse".

Travis con Taylor. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui