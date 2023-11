¿Telemundo cubrió a Pablo Montero? Tefi Valenzuela habla del abuso a Gaby Sapnic en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y reconocida cantante, Tefi Valenzuela, recientemente quedó sorprendida cuando la prensa de Televisa se la topó a las afueras de sus instalaciones de la televisora y le cuestionó con respecto al tema del presunto abuso sexual que la reconocida y famosa actriz venezolana, Gaby Spanic, denunció haber sufrido dentro de La Casa de los Famosos, ¿será acaso que Telemundo en verdad cubrió a Pablo Montero?

Desde hace un par de horas, Spanic se encuentra en el ojo público, debido a que en Secretos de Villanas, confesó que al interior del reality show antes mencionado sufrió de abuso sexual, declarando que no habló antes porque la producción se lo prohibió y que había un acuerdo de confidencialidad, pero que no se quedó callada pues: "Averigüé con unos abogados y antes de abrir la boca, esto si lo puedo hablar con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito. Cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga. Fue abuso sexual".

Ante este hecho, la actriz de novelas como Corazón Guerrero, afirmó que el nombre de esa persona es Pablo Montero, narrando el aterrador momento a sus compañeras que la veían sorprendida mientras ella decía: "Estábamos en el cuarto de fumadores y de repente yo lo veo y me dice ‘tú siempre me has gustado’. Me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos. Empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza".

Gaby denunció a Pablo de abuso sexual. Internet

Y ahora, la actual participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, cuando fue cuestionada con respecto a lo sucedido, esta mencionó que por su parte de Montero solo puede decir que el poco tiempo que ella estuvo en el interior del reality show, fue un completo caballero y con ella jamás intentó propasarse, que no vio muchos excesos, pero que no podía hablar mucho al respecto dado a que estuvo muy poco, pero que al menos lo que ella vio no pasó nada de eso.

Finalmente, cuando se le dijo que fue en un cuarto en el que no estaba nadie y que fue editado por la producción, la joven señaló que el actor de Fuego en la Sangre debería de salir a dar su versión, destacando que son acusaciones muy fuertes y esperaba que todo se llevara con la seriedad requerida en este caso, por lo que ella no podía hablar al respecto más lo que ella vivió, que no fue algo parecido.

Fuente: Tribuna del México