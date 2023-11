Tras criticas a su show, Luis Miguel rompe en llanto sobre el escenario en pleno concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy querido cantante nacionalizado mexicano, Luis Miguel, recientemente volvió a acaparar los titulares con su reciente espectáculo, debido a que después de recibir criticas por su show, este al volverse a presentar ante el público, no pudo contenerse y terminó rompiendo en llanto ante sus millones de espectadores sobre el escenario, mientras que ofrecía otro concierto en la Arana de la Ciudad de México.

Como se sabe, el denominado 'Sol de México' en el mes de agosto arrancó con su tan exitoso Tour 2023 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y ahora, tras tres meses presentándose en Latinoamérica y en Estados Unidos, finalmente el intérprete de temas como Suave y Culpable o No, llegó a México este mes de noviembre, donde ha presentado exitosos conciertos con lleno total en Monterrey y en la Ciudad de México.

Pero, como sucede siempre con grandes celebridades, las criticas no han faltado, como la que lanzó Barbara de Regil, en la cual señaló que le sorprendió que: "no dijo ni buenas noches, ni hola, gracias, México, hola México... no dijo nada, ni una palabra, y sí se siente raro, porque yo que he ido a otros conciertos, se siente raro que el artista que tiene un montón de público que lo ama no dijo 'gracias'", tras lo que varios internautas señalaron: "Pero qué le sorprende, si es un narcisista, pero eso ya se sabe, ¿cuál es la aportación?", o " hay algo raro con el tipo".

Y ahora, este miércoles 22 de noviembre, una vez más se encuentra en medio del ojo público, pero no por estas criticas, sino por el hecho de que no pudo controlar su gran emoción en su último concierto ofrecido en la Arena de la Ciudad de México y rompió en llanto, dejando que el público siguiera coreando sus canciones por unos cuantos minutos, mientras que se limpiaba las lágrimas, que eran de pura alegría.

Esto sucedió cuando el creador de temas como La Incondicional estaba media canción, pues todos los presentes comenzaron a corear con fuerza y al unísono uno de sus mayores éxitos, consiguiendo que este se conmoviera tanto que no pudo evitar las lágrimas, mismas que se limpió ante la vista de todos sin parar de sonreír, siendo esta una de las pocas veces que se le ha visto así de vulnerable y agradecido con su público por todo el amor y apoyo que siempre le brindan.

