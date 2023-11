Adiós Televisa: Tras 2 años, Tania Rincón confirma que quedó fuera de 'Hoy' por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La exitosa conductora Tania Rincón, quien se volvió famosa gracias a TV Azteca, dejó en shock a todos sus seguidores luego de que esta mañana compartiera una inesperada noticia. Resulta que la exreina de belleza originaria de Michoacán usó sus redes sociales este jueves 23 de noviembre para informar que la producción del programa Hoy le pidió no aparecer en la emisión por una delicada razón. ¿Deja al elenco?

Como se sabe, la nacida en el municipio de La Piedad se hizo famosa luego de participar en certámenes de belleza y así pudo llegar a Fox Sports y la empresa del Ajusco, donde estuvo activa por más de una década con Venga la Alegría y otros programas. Sin embargo, a partir del 2020 obtuvo un lugar en Televisa y desde hace 2 años conduce el programa matutino más exitoso de la televisión abierta: Hoy.

En una reciente entrevista con Edén Dorantes, Tania compartió lo agradecida que estaba siendo parte del elenco: "Me encanta, acabo de cumplir dos años en Hoy y estoy muy contenta". Sin embargo, este jueves 23 de noviembre llamó mucho la atención que la también modelo michoacana no estuvo al lado de sus compañeros Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Paul Stanley, Raúl Araiza y Galilea Montijo.

Luego de que los televidentes manifestaran su preocupación por no ver a Tania a cuadro, fue ella misma quien rompió el silencio y salió a explicar qué había ocurrido. Mediante sus historias de Instagram, la también comentarista deportiva declaró que ella sí se había presentado a trabajar pero la producción no la dejó entrar a cuadro por una importante razón: estaba afónica. Sí, la michoacana apenas sí pudo hablar para explicar qué había sucedido.

Me ven pero ya no me ven, vine a Hoy pero me regresaron, por si ya no me ven".

'La Rincón', quien a inicios de este 2023 anunció su divorcio, informó que volvería a su casa para descansar y también que buscaría a un especialista para ser atendida: "Claramente no traigo voz, voy a mi casa a cuidarme y a conseguir un foniatra porque no me siento mal, estoy perfecta, pero claramente no traigo voz", dijo. Esta no es la primera vez que Tania enronquece de esta forma, pues hace unos meses le ocurrió lo mismo y sí apareció a cuadro, desatando risas y que muchos señalaran que "Chabelo se apoderó de su voz".

Tania Rincón informa porqué dejó 'Hoy'

