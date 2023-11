¿Deprimida? Jacky Bracamontes confiesa estado de Lupita Jones tras despido de Miss Universo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa exreina de belleza y reconocida actriz de melodramas, Jacky Bracamontes, recientemente ha brindado una entrevista sobre lo que piensa del cambio de dirección que anunciaron para el certamen de belleza, Miss Universo México, además de que también confesó el estado anímico de su querida amiga, la famosa exreina de belleza, Lupita Jones, con respecto a su inesperado despido.

Como se sabe, el pasado lunes 20 de noviembre, durante una rueda de prensa oficial, Raúl Rocha Cantú, con gran entusiasmo anunció que sí habría una nueva representante en el certamen por parte de México, tras lo que agradeció a Jones sus más de 30 años de entrega y declaró: "Me llena de alegría llegar a este momento en mi vida. Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí. Con esta nueva organización buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestras raíces como Miss Universo México, impulsando a las chicas hacia la grandeza".

Tras esto, presentó a la famosa exreina de belleza, Cynthia de la Vega, como la nueva directora de este certamen de belleza, la cual va a instruir a las próximas aspirantes mexicanas para alcanzar la tan preciada corona, que este año la obtuvo la guapa modelo de Nicaragua, Sheynnis Palacios, mientras que el prospecto mexicano, Melissa Flores, lastimosamente no alcanzó a llegar a las finales.

Y ahora, después de varios días de este informe, es la reconocida actriz de melodramas como Las Tontas No Van Al Cielo, la encargada de reaccionar a esta noticia, mostrándose bastante inconforme con la situación, aclarando que no tiene nada en contra de la nueva administración, puesto a que: "El momento del cambio venía, le tocó a Lupita", agregando que en su pensar "la forma no fue la ideal, pero yo quiero mucho a Lupita".

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre la actitud que ha tomado la exdirectora de estas aspirantes a Miss Universo, ella simplemente afirmó que: "Está sacada de onda por cómo se dieron las cosas, yo quiero mucho a Lupita y le deseo mucho bien a la nueva administración". Cabe mencionar que hasta el momento, Jones no se ha pronunciado ante este nuevo cambio, pero se espera que pronto lo haga.

Fuente: Tribuna del Yaqui