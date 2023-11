Descubre un truco súper eficaz para que tu perfume huela delicioso hasta en la noche

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este es un problema recurrente que muchas tenemos con nuestro perfume favorito: ya no lo olemos después de usarlo. Y seamos honestos, es un verdadero problema cuando compras un perfume que te encanta y, además, un producto de belleza caro. Cuando un médico descarta cualquier posibilidad de pérdida del olfato, entonces puede ser un fenómeno de adaptación olfativa.

En resumen, no es tu sentido del olfato el que falla, sino tu cerebro el que toma la decisión, bastante inteligente para su supervivencia, de ignorar los estímulos sensoriales que recibe su nariz cuando le resultan demasiado familiares, para permitirle concentrarse en nuevos olores (que se supone que alertan en caso de peligro). Y por mucho perfume que te apliques por la mañana, el resultado siempre será el mismo.

La muy buena noticia es que la adaptación olfativa se debe principalmente a la forma de perfumarte por las mañanas, y no tanto a que usas tu perfume favorito todo el tiempo. Como explica en un vídeo una ex vendedora de Sephora y experta en perfumes, rociar tu perfume en la parte frontal es el peor error que puedes cometer a la hora de aplicar tu perfume. Según ella, que trabajó durante nueve años en Sephora, no debes ponerlo en este lugar: "poniendo tu perfume delante todo el tiempo, tu nariz se saturará y sobre todo, asociará el olor a algo familiar y él dirá: Está bien, ya no le presto atención a ese olor".

Si quieres que tu cerebro sea capaz de detectar el olor de tu perfume como un olor que merece ser reconocido y analizado hasta la noche, "definitivamente no debes permitir que su aroma viaje directamente" entre la zona perfumada de tu cuerpo (ya sea en el frente, a menudo a la altura del pecho) y tu nariz.

¿Cómo usar perfume para oler el aroma de tu perfume durante todo el día?

Como revela el experto en perfumes, basta con perfumarse de forma diferente rociándolo no en la parte delantera, sino en la parte posterior del cuerpo, y más precisamente "a la altura de los hombros". Ella asegura que olerás mucho más fácilmente el aroma de tu propio perfume ya que será una ruta indirecta con tu nariz. Un truco de belleza para volver a sentir plenamente las notas de tu perfume, que ha sido "validado y aprobado por todas las clientas" que aconsejó, pero también por nosotras porque lo probamos. ¡Recomendamos encarecidamente probar esta técnica de perfume si ya no puedes oler tu propio perfume!

Fuente: Tribuna