Divorciada y sin exclusividad: Tras fracaso en 'Hoy', exactriz de TV Azteca llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien comenzó su carrera en TV Azteca y que hace unos años estuvo trabajando en el programa Hoy, les dio un duro golpe debido a que este jueves 23 de noviembre apareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de la también cantante Mariana Ochoa, quien renunció a su contrato de exclusividad en el Ajusco desde el año 2006.

La ahora empresaria saltó a la fama formando parte del grupo OV7 y luego de su separación, llegó a televisora de Ricardo Salinas Pliego en 2003 participando en melodramas como La hija del jardinero, Top Models, Se busca un hombre y Amor sin condiciones, pero optó por dejar sus filas debido a problemas con los ejecutivos. "Hubo cosas que no me agradaron, y decidí no renovar mi contrato desde 2006. Me ofrecieron un contrato, según el cual no podía hacer cine ni teatro...", explicó.

Desde hace más de una década, Ochoa ha estado trabajando para la televisora de San Ángel y en el año 2020 fue una de las protagonistas de la serie de comedia Tic Tac Toc: El reencuentro, además de que participó en unitarios como Esta historia me suena. Mientras que en el año 2021 fue jueza del reality Los chiquillos de Hoy, al lado de Andrea Legarreta y Carlos Espejel, quien ahora ya está trabajando en TV Azteca.

Desde entonces Ochoa, quien ha atravesado varios divorcios y uno fue por infidelidad de su parte, no ha vuelto a tener un proyecto fijo en el Canal de Las Estrellas. Por ello y porque no cuenta con contrato de exclusividad, la mañana de este jueves la intérprete de canciones como Mírame a los ojos apareció en Venga la Alegría dando una entrevista exclusiva en la que habló de los supuestos problemas que hay al interior de OV7.

La mexicana aseguró que el ambiente con Lidia Ávila, Érika Zava, Kalimba y demás miembros estuvo estupendo y resaltó que como en toda relación, hay diferencias pero ellos las supieron arreglar: "Es muy raro pero nos portamos entre nosotros como cuando teníamos 20 años en el 2000, nos contamos cosas, nos reímos, nos hacemos bromas, nos llevamos pesado... nuestra relación es como la de una familia".

No obstante, la exnovia de Daniel Bisogno terminó revelando que la única persona con la que no tiene gran relación es con Ari Borovoy, quien incluso tiene un amparo legal para que no hablan de él: "Ay no puedo decir nada, perdóname, con todo mundo les tengo un cariño enorme, tenemos una amistad hermosa", dijo Mariana Ochoa.

