Emotivo homenaje a Matthew Perry en el desfile de Acción de Gracias de Macy's

Estados Unidos. - En una conmovedora muestra de afecto, Matthew Perry fue honrado durante el desfile anual de Acción de Gracias de Macy's, donde la cantante y compositora Jax interpretó una versión de Are You Gonna Be My Girl de Jet en una carroza de Toys 'R' Us. Llevaba un suéter gris estampado con una foto de una icónica escena de Friends, mostrando a Monica (Courteney Cox) con un pavo en la cabeza junto a un sorprendido Chandler Bing, interpretado por Perry.

El tributo sutil pero significativo no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes rápidamente expresaron su aprecio en las redes sociales. Uno de ellos escribió en Twitter: "Me encanta la camiseta especial de tributo de Acción de Gracias de Friends, Jax. Matthew Perry, esto es para ti". Otro fan comentó: "Jax usando una sudadera con capucha con Matthew Perry hace que mi corazón se derrita".

La imagen en la camiseta de Jax era de la quinta temporada de Friends, titulada The One With All The Thanksgivings, donde el grupo comparte historias sobre sus peores celebraciones de Acción de Gracias. La escena homenajeada involucra a Monica intentando humillar a Chandler, pero sus planes se ven frustrados, y más tarde, en un gesto cómico, Monica coloca un pavo en la cabeza de Chandler para romper el hielo.

La triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry a los 54 años el 28 de octubre dejó a los fanáticos conmocionados. La causa de su muerte está pendiente, a la espera de los resultados de un informe toxicológico. Desde entonces, numerosos homenajes han llegado de parte de colegas y admiradores. El elenco de Friends compartió mensajes en Instagram, y Courteney Cox reflexionó sobre su relación con Perry, escribiendo: "Estoy muy agradecida por cada momento que tuve contigo Matty y te extraño todos los días".

El desfile anual de Acción de Gracias de Macy's, en su 97ª edición, también contó con diversas actuaciones y globos icónicos, además de la presencia de celebridades como Ashley Park, David Foster, Katharine McPhee, Beyoncé y más. Un evento lleno de alegría que, este año, incluyó un emotivo tributo a la querida estrella de Friends, Matthew Perry.

