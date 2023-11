'Exatlón México': Jawy Méndez ya le rompió el corazón a Macky González

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La convivencia que implica formar parte de Exatlón México ha permitido que surjan amistades entre los concursantes e incluso que se formen parejas, algunas han trascendido fuera de la pantalla y otras se han quedado en recuerdo, por lo que todo parecía indicar que esta séptima edición no sería la excepción ya que dos componentes del equipo azul se mostraron muy cercanos.

Macky González y Jawy Méndez mostraron tener buena química, así que a tan solo tres semanas de grabaciones se dejaran ver muy unidos, compartiendo incluso secretos, acompañándose en las carreras y aconsejándose, por lo que todo parecía ir viento en popa entre ellos, hasta que el influencer terminó por decepcionar con tan solo una frase a la famosa 'Amazona'.

Luego de que la campeona de Contendientes se atreviera a reconocer frente a las cámaras que siente atracción hacia el peleador de Artes Marciales Mixtas, pues dijo sentirse impresionada por la testosterona que irradia en cada una de las competencias, pero lo escucho hacer un comentario que para nada fue de su agrado ya que a ella le gustan las cosas serias y no ve el mismo interés de parte de Méndez.

Fue en la reciente emisión, donde Amancay reveló que escuchó a Jawy usar el verbo "fluir" para explicar la situación en lo que se encuentra, lo cual para ella es una bandera roja que representa que solo quiere pasar el rato sin comprometerse, lo cual no le parece, así que se replanteará hacia donde van a ir ya que al menos de su parte no está dispuesta a que le rompan otra vez el corazón.

Y es que la estrella del equipo azul viene de dos fuertes separaciones, la de Manuel Anaya con quien llevaba años de relación e incluso tenían planes de boda y después decidió arriesgarse a intentarlo con Douglas Castillo, pero las cosas terminaron en todo un escándalo mediático, por lo que no quiere vivir lo mismo.

Por su parte, Jawy Méndez escuchó lo que Macky platicaba con las chicas y explicó que no se trata de falta de interés, sino conocerse y ver si van a poder superar las fallas que tienen, pues no solo se trata de ver lo bueno del otro, también aceptar sus defectos, aunque la atleta no quedó muy convencida pues en los avances del capítulo expone que han tenido muchos problemas y que no logran entenderse. ¿Se apagará el romance?

Fuente: Tribuna