Kourtney Kardashian revela embarazo y arremete contra Tristan Thompson en 'The Kardashians'

Estados Unidos. - En un revelador episodio de la temporada 4 de The Kardashians, Kourtney Kardashian no escatima detalles al abordar su embarazo y tener una conversación franca con Tristan Thompson, el ex de su hermana Khloé Kardashian.

El episodio comienza donde lo dejó la semana pasada, cuando Kourtney expresó sus dudas sobre si Tristan merecía estar en la vida de Khloé. En una conversación sincera, Kourtney le pregunta a Tristan sobre su conexión con términos como "sociópata" y "narcisista". Tristan responde diciendo que entendería completamente si Kourtney siente que él no es digno, pero que su objetivo principal es hacer feliz a Khloé y apoyarla en lo que necesite.

Kourtney cuestiona el objetivo de Tristan y si están trabajando hacia una reconciliación. La conversación toca temas de responsabilidad, cambio de comportamiento y el deseo de Tristan de tener a su familia de vuelta como una unidad completa. Kourtney destaca la importancia de que las acciones coincidan con las palabras y menciona la responsabilidad y el ejemplo para los hijos.

Tristan explica sus esfuerzos para ser una mejor persona y asumir la responsabilidad de sus errores. Kourtney destaca la necesidad de límites claros y de mostrar a los hijos que ciertos comportamientos no son aceptables.

El episodio también revela el embarazo de Kourtney, quien comparte la noticia con sus hermanas en un emotivo momento. Las hermanas expresan su alegría y sorpresa, recordando los intentos previos de Kourtney y Travis Barker de concebir mediante FIV sin éxito.

En confesión, Kourtney explica que el embarazo ocurrió de manera natural, después de dejar de intentar métodos de fertilización in vitro. Revela que ha estado embarazada durante toda la temporada, desmintiendo las especulaciones y sorprendiendo a sus familiares y amigos. El episodio concluye con Kourtney reflexionando sobre cómo el plan de Dios intervino en su vida, dejando a los espectadores emocionados por la próxima etapa de su viaje y atentos a futuros acontecimientos familiares.

