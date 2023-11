Marco León hace llorar a Dania Méndez en 'LEBEH' por hacerle fuerte comparación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las Estrellas Bailan en Hoy se encuentran a nada de cerrar su octava semana de competencia, la cual estuvo marcada por el lamentable accidente que sufrió Mayte Carranco, pero como el show debe continuar se presentaron este jueves 23 de noviembre en la pista dos parejas más que entregaron todo en la pista con la intención de seguir avanzando.

Antes de que Galilea Montijo abriera las votaciones, dio paso a dos parejas más que intentaron convencer a los jueces que merecen seguir dentro del reality, aunque no todo salió como esperaban ya que no pudieron esquivar las mordaces críticas de los expertos, quienes han dejado en claro que no piensan tolerar ni una falla más, pues se acerca la recta final.

Ellos se presentaron en la pista del programa Hoy:

Briggitte Bozzo de 22 años de edad y Luja Duhart de 37 años de edad

Dania Méndez de 31 años de edad y Marco León de 31 años de edad

Marco León hace llorar a Dania Méndez

El drama se apoderó en los foros de Televisa, pues en los ensayos Marco León lanzó un desafortunado comentario a Dania Méndez, quien no soportó que le hiciera comparaciones y terminó ahogada en llanto, pues al parecer no está alcanzando las expectativas que tenía el actor de ella, situación que podría afectar su convivencia.

Dania Méndez y Marco León consiguen buenas calificaciones | X @programa_hoy

Y es que después de la semana del 'boomerang', donde Marco León brilló de la mano de Tefi Valenzuela, lo cual los hizo acreedores a puntos adicionales, el famoso decidió molestar a Dania luego de que fallara en los ensayos al decir que iba a solicitar que le regresaran a la peruana, lo cual incomodó a la influencer, quien aceptó no ser tan habilidosa como su compañera.

Entre lágrimas, Méndez le recalcó a su compañero que está dando su máximo esfuerzo para que puedan llegar juntos a la final, pero no le causó nada de gracia la comparación, así que Marco no tuvo de otra más que disculparse de manera pública con ella y aseguró que su intención no era hacerla sentir mal, al contrario picarle el orgullo para que se creciera ante sus errores.

Así que después de aclarar las cosas, ambos indicaron que seguirán esforzándose para lograr su sueño y tras presentar una rumba flamenca se llevaron buenas calificaciones, aunque les pidieron valorarse más como compañeros para que puedan seguir creciendo, así que con un 30 de calificación siguen perfilándose para levantar la copa de la temporada.

