Melissa Barrera se pronuncia tras su despido de 'Scream 7': "El silencio no es una opción"

Estados Unidos.- En medio de la controversia, Melissa Barrera, la actriz mexicana, ha reaccionado públicamente después de ser despedida de la última entrega de la franquicia Scream por la productora Spyglass Entertainment. La estrella, conocida por su activismo en redes sociales, compartió un mensaje en Instagram condenando el antisemitismo y la islamofobia, reafirmando su compromiso de defender a los oprimidos en todo el mundo.

En su declaración, Barrera expresó que, como latina y orgullosa mexicana, siente la responsabilidad de utilizar su plataforma para crear conciencia sobre cuestiones importantes y prestar su voz a aquellos que la necesitan. Condenó cualquier forma de discurso de odio y prejuicios, abogando por la igualdad de derechos humanos, dignidad y libertad para todas las personas, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico.

En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Como latina, orgullosa mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por lo tanto he tratado de usarla para crear conciencia sobre los temas que me importan y prestar mi voz a los necesitados. Todas las personas en esta tierra, independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merecen los mismos derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad