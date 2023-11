¡No quiere 'lidiar' con fans! Filtran 'exigencias' de Luis Miguel previo a conciertos en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Miguel, además de ser uno de los artistas más queridos por el público mexicano, también ha sido uno de los cantantes más criticados por sus actitudes, las cuales han sido calificadas por petulantes y altivas. Actualmente, se encuentra de gira en la Ciudad de México (CDMX), donde dará siete conciertos que, conforme sacaba las fechas, consiguieron un lleno total. Incluso este jueves 23 de noviembre aún hay fanáticos buscando entradas.

Si bien el llamado 'Sol de México' ha expresado que le gusta visitar la nación homónima, e incluso hizo un importante donativo para los damnificados del huracán 'Otis' en Acapulco, Guerrero, se ha filtrado información delicada del cantante de Cuando Calienta El Sol: se trata, nada más y nada menos, que de sus extravagantes exigencias tanto en hospedaje, como a previo a sus presentaciones en la capital mexicana. Estas serían las cinco más impactantes.

Cinco exigencias de Luis Miguel previo a conciertos en CDMX

1. Luis Miguel pediría llegar en helicóptero al recinto donde se presentará. Aparentemente, el artista nacionalizado mexicano solicitó lo anterior para no tener que lidiar con el tránsito de la capital ni con los fans que lo esperan a las afueras de sus espectáculos.

2. El 'Sol de México' pediría que todo su camerino esté forrado de telas color blanco. La razón de lo anterior sería para procurar la sensación de acogimiento y evitar experimentar la percepción de encierro. ¡Es entendible con siete conciertos en puerta!

3. De igual forma, fuentes han señalado que para el cantante resulta clave estar rodeado de rosas blancas, de tallo largo y sin espinas.

4. Las velas aromáticas de vainilla se unirían a las rosas, para así calmar los nervios del artista que deleita a todo su público con canciones como Si No Supiste Amar y México En La Piel.

5. Finalmente, el intérprete de La Vikina solicitaría que siempre haya en el camerino toallas blancas y agua embotellada para hidratarse, pero no de cualquier marca, sino de la firma Fiji. ¿Te imaginas?

Cabe señalar que el tour 2023-24 ha sido el suceso más que exitoso de Luis Miguel en los últimos años, abarrotando arenas y estadios en las principales ciudades de la República Mexicana, Latinoamérica y Estados Unidos, donde sus seguidores han interpretado varios de sus éxitos como: Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, entre otras. ¿Qué opinas de estos secretos de 'El Sol'? ¡Cuéntanos en nuestras redes sociales!

Fuente: Tribuna / Agencia México