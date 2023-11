North West revela mentira de su mamá con Kendall Jenner y Kim Kardashian se enoja

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En una noche llena de glamour y estilo en la Met Gala, la familia Kardashian-Jenner no escapó de la polémica cuando Kim Kardashian llevó a su hija mayor, North West, a vivir la experiencia de la gala en Nueva York. Sin embargo, la velada no estuvo exenta de tensiones, especialmente entre Kim y su hermana Kendall Jenner.

Las tres hermanas, Kim de 43 años, Kendall de 28, y Kylie Jenner de 26, hicieron su entrada al evento con looks distintivos. A pesar de que el elegante atuendo negro de Kendall con una capa acampanada recibió elogios, parece que Kim no estaba completamente convencida.

Kendall Jenner

La controversia surgió después de la gala cuando Kim, en un momento de relajación en su habitación de hotel con su familia, pidió a su hija North, de 10 años, que compartiera con su tía Kendall lo que se había dicho sobre su vestido. Kim expresó su descontento diciendo: "Por cierto, North, necesitas tener algo de lealtad. Cuando mamá habla mal de la gente, no puedes ir a decírselo".

En un momento revelador, Kendall explicó que Kim había elogiado su atuendo durante toda la noche, pero North y la prima Penélope revelaron que en realidad preferían el estilo de Kendall. Esto llevó a una confrontación entre Kim y Kendall, donde la honestidad y la lealtad estuvieron en el centro del debate.

North West

Mientras Kim defendía la importancia de respaldar a la familia, Kendall se sorprendió al descubrir que Kim no apreciaba realmente su elección de vestuario. Las tensiones se aliviaron cuando North señaló que simplemente no le dijeron que no compartiera la información.

En una confesión, Kim expresó su disfrute por evitar las fiestas posteriores a la Met Gala, admitiendo tener un poco de FOMO pero sentirse bien con su decisión. North, por otro lado, mostró su espíritu crítico al evaluar los atuendos de los asistentes a la gala, demostrando ser la "nueva Joan Rivers", según Kim.

Mientras North comentaba sobre los atuendos en la alfombra roja, destacó la originalidad y estilo de algunos, pero no pudo evitar señalar similitudes y, en su opinión, imitaciones de su madre. Además, envió saludos a la anfitriona de la alfombra roja, Lala Anthony, y elogió a Paris Hilton, recordando su largo vínculo con Kim.

La Met Gala 2023 no solo fue un desfile de moda de alto nivel, sino también el escenario de conflictos familiares y comentarios sinceros por parte de la joven North West, quien demostró que la moda y la crítica van de la mano incluso en la vida de las celebridades más influyentes.

Fuente: Tribuna