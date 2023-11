Televisa no rechazó a Wendy Guevara por falta de talento; asegura Nicola Porcella

Ciudad de México.- Tras el éxito que obtuvo Wendy Guevara con su participación en La Casa de los Famosos México se le abrieron muchas puertas en el medio del entretenimiento, pero hace unas horas se armó todo un escándalo tras las fuertes declaraciones que lanzó el productor Enrique Gou en contra de la influencer, pues de "improvisada y sin talento" no la bajó.

Y es que el director de teatro comentó que la ausencia de la chica de 'Las Perdidas' en la nueva telenovela de Juan Osorio no habría sido porque no quiso participar como aseguró, sino debido a que Televisa la habría sacado de la jugada por falta de habilidades ante las cámaras, lo cual causó ámpula entre los fans de la rubia que de inmediato saltaron a defenderla.

Wendy Guevara Enrique Gou asegura que Televisa sacó a Wendy Guevara de proyecto: "No tiene talento"

Pues más bien no fue ella la que no aceptó, fue Televisa la que no la quiso, según yo", dijo Gou.