¡Traka! Full Brand traiciona a Yeri Mua y la dejan fuera de proyecto musical

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer, Yeri Mua se volvió tendencia en las últimas horas, pues destapó que su relación con Full Brand llegó a su fin, a pesar de que estaban teniendo gran éxito con los temas Chupón y Con To’, las cuales se viralizaron de inmediato en redes sociales por su pegajosa letra, lográndose posicionar entre las listas de popularidad musical.

Fue tal el furor que causaron con su colaboración que incluso los contrataron en diferentes centros nocturnos para ofrecer su show y tenían pactados varios proyectos juntos, pero la amistad se terminó debido a que los cantantes de género urbano decidieron firmar un contrato con Warner Music, pero la dejaron fuera de la ecuación.

Este desaire incomodó a la 'Bratz Jarocha', pues nunca imaginó que le fueran a dar la espalda de ese modo y no dudó en expresarlo desde su cuenta oficial de X, antes Twitter: "Qué feo sentirse no solo excluida en un proyecto del que formas parte, sino también que permitan que sus parejas se expresen de la peor manera de mí. Yo sé que algún día se me recompensará lo mucho que doy para los demás", escribió.

Y es que la novia de uno de los chicos se expresó de manera negativa hacia la veracruzana, a quien no defendió a pesar de ser su compañera de trabajo, por lo que la actitud de los Full Brand generó indignación y de "malagradecidos" no los bajan, pues si bien ya hacían música desde antes, la realidad es que alcanzaron mayor popularidad gracias al alcance que tiene Yeri Mua.

Tras esta noticia que dejó atónitos a la fans, de inmediato se volcaron en la plataforma de X, donde hicieron tendencia el #YeriNoEstasSola, hashtag con el que le han mostrado total respaldo a la exreina del Carnaval de Veracruz, recordándole que su éxito es más que eso y que sola podrá salir adelante en su carrera como cantante, aunque también provocó que muchos usuarios fueran a lanzar ataques hacia la agrupación.

Por lo anterior, Yeri Mua publicó en sus historias de Instagram un video explicando lo que ocurrió y destacó que su amigo Diego no tiene nada que ver en este pleito, así como que no quedó en malos términos con todos los chicos, pues el problema fue en particular con dos de ellos, así que pidió que cesen el hate contra sus excompañeros.

Debido a que ya tenían fechas programadas, así como lanzamientos grabados, Yeri Mua indicó que va a reunirse con el equipo de Full Brand para llegar a un acuerdo y cumplir con sus compromisos, pero a partir de ahora buscará seguir su sueño dentro de la música de manera individual, pues es una faceta que está disfrutando mucho y no piensa dejar.

Fuente: Tribuna