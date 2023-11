Tras fuerte caída en filme, Lyn May reaparece y confirma demanda a Mario Bezares y luchador

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A meses de haber sufrido una fuerte caída mientras que estaba en las grabaciones de un filme mexicano, la reconocida y muy polémica vedette, Lyn May, recientemente volvió a reaparecer ante las cámaras y en una entrevista para Imagen TV y otros elementos de comunicación, acaba de confirmar que demandará al reconocido actor y productor, Mario Bezares, junto al luchador que la dejó caer, debido a sus problemas de salud.

Como se recordará, hace un par de meses se hizo viral el momento en el que May sufrió un tremendo golpe en la cabeza cuando al grabar la escena de una película, el luchador encargado de cargarla por desgracia no la sostuvo bien y fue a caer de nuca, pero, la actriz en ningún momento se mostró preocupada o delicada, incluso señaló que solo "Se descuidó, me soltó, pero todo bien, terminamos la película y ya, luego trabajé ayer en un antro de Monterrey; todo bien, estoy muy bien, yo soy de hule".

Pero ahora, parece qué cambio de opinión, pues en una reciente entrevista para Sale el Sol, la vedette declaró que iba a demandarlo, debido a que: "Mario Bezares era el encargado de producción. Él es el que metió a un luchador en lugar de un bailarín, y pues un luchador no sabe nada de baile, como le falló un bailarín pues metió a un luchador", mientras que afirma que el hombre encargado de sostenerla la dejó caer y no fue un accidente, afirmando que: "En las fotos se ve si lo hizo a propósito para hacerse famoso. Tú ves la foto y parece que él me suela a propósito".

Ante esto, declaró que su cambio se debe a que ha presentado problemas tras esto, y aclaro: "No me vaya a salir algo en la cabeza porque sí tengo dolores de cabeza. Estuve un minuto dormida, muerta, desmayada, ya no supe qué hizo Mario Bezares. Poco a poco empecé a recobrar el conocimiento. Pero es una historia que pues está difícil porque me dicen que me puede salir algo. El golpe fue muy duro. Ahí está la foto".

Ante este hecho, Bezares respondió que la cargada era solo alzarla y bajarla, que se ensayó varias veces así, pero a la hora de grabar ella lo hizo de manera diferente y por eso al momento de que Estrellato, nombre del luchador, la levantara esta "mete sus piernas en la cintura de él y lógico que no hay fuerza que puede detener a Lyn y se va hacia atrás y es cuando cae. Él no agarra la cintura de ella sino los laterales.", señalando que: "No veo la razón de por qué me esté demandando a mí, fue un paso que ella quiso hacer y fue el problema de ella que no hiso el paso que debía de hacer".

Fuente: Tribuna del Yaqui