Venció el cáncer: Tras 30 años en Televisa y retiro de novelas, actriz hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa actriz, quien cuenta con más de 30 años de carrera en Televisa y que se encuentra retirada de las telenovelas, recientemente reveló su dura lucha contra el cáncer de mama y en un nuevo encuentro con la prensa dio más detalles al respecto. Se trata de Andrea Torre, quien es conocida por su participación en Una Familia de Diez y por melodramas como Mi destino eres tú, Piel de Otoño, Ni contigo ni sin ti y Las tontas no van al cielo.

La intérprete originaria de San Salvador, El Salvador compartió la noticia de su padecimiento a través de un conmovedor video en redes sociales. En su plática con diversos reporteros, la actriz de apenas 44 años confesó que fue gracias a su esposo, el productor Pedro Ortiz de Pinedo, que detectó y pudo enfrentar este padecimiento a tiempo, y por este motivo es que decidió hablar del tema públicamente.

Crédito: Internet

Fue mi marido, mi marido me encontró la bolita hace 2 años, fui con el ginecólogo y me dijo que era una bolita de grasa, que no pasaba nada. Un año después mi marido la vuelve a encontrar, pero más grande, y pues el resultado", declaró.

Asimismo, la intérprete de la entrañable 'Nena' recalcó que es importante estar en constantes chequeos para prevenir cualquier tipo de enfermedad: "Por eso insisto muchísimo en que no importa el resultado, no siempre puede ser cáncer, vayan con un oncólogo o con un ginecólogo, es bien importante", explicó la intérprete salvadoreña, quien desde 2018 no realiza una novela y se trató de Por amar sin ley.

Acto seguido, Andrea invitó a las personas a estar más al pendiente de su salud y de los síntomas que advierten este tipo de padecimientos: "Lo compartí para hacer conciencia en las mujeres en que nos cuidamos, que no importan la edad que tengan, hay que cuidarse, hay que detectarse, hay que autoexplorarse, y cualquier bolita que te salga, ya sea que la sientan o que les duela, vayan con un oncólogo", señaló.

Finalmente, la hermana de Fátima y Chema Torre habló del proceso que enfrentó para ganar la lucha contra este fuerte problema de salud: "18 quimioterapias, luego una operación, luego 16 radioterapias, y luego 12 inmunoterapias, 1 año cuatro meses con este tratamiento padrísimo, o sea, porque lo pude contar, lo abrazo, estuvo espectacular mi cuerpo, mi cuerpo aguanto, mi pelo aguantó, y nada, lo que quiero decirles a todas las mujeres de verdad cuídense, el tiempo en este tipo de enfermedades es oro", declaró Andrea.

Fátima Torre revela que sufrió cáncer de mama

Fuente: Tribuna