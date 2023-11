Yahir da su postura ante las acusaciones de abuso sexual que involucran a Enrique Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Además de haberse consolidado como cantante, Yahir se ha hecho de un lugar en el mundo de la actuación con varios protagonistas de telenovela, así como personajes dentro de algunos importantes musicales que lo han llevado a ganar más público, así como a forjar amistades con grandes personalidades como el señor Enrique Guzmán, con quien compartió créditos en Jesucristo Súper Estrella.

Debido a la unión que mostraron tener a partir de ese proyecto, cuestionaron al exacadémico acerca de la polémica que envuelve al cantante de rock, pues no ha podido estar alejado de la polémica desde que se destapó la supuesta existencia de un video en el que se presume aparece haciendo actos inapropiados hacia una menor, siendo la segunda ocasión que se le señala de abuso contra menores ya que su nieta Frida Sofía incluso amenazó con demandarlo.

En cuanto la prensa confrontó al intérprete de Payasito por esta grave situación que lo envuelve, el cantante más allá de negar las acusaciones o de dar alguna explicación, escandalizó a la opinión pública al decir que desconoce del video pero indicó: "Me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta".

Aunque después Guzmán dijo que era mero sarcasmo para defenderse, mucha gente se le fue encima por su desatinado comentario, pero Yahir prefiere no involucrarse en asuntos de este calibre, pues aunque respeta la carrera musical del integrante de La Caravana del Rock and Roll, dice tener tiempo de no tener comunicación con él desde hace algún tiempo y no es un tema que le competa.

No he podido hablar de eso con él, hace rato que no lo veo, pero siempre con mucho cariño tengo ese recuerdo de trabajar con él y de que la pasamos increíble. No te sabría decir qué, pero espero que todo se solucione y camine bien con él", respondió el cantante.

¿Cuáles son los proyectos de Yahir?

Después de una exitosa temporada junto a Vaselina, Yahir se prepara para regresar al teatro con esta puesta musical que pretenden llevar a Estados Unidos, así como regresar a México para que el público pueda disfrutar de su trabajo y reveló que todavía existe la posibilidad de que Thalía o Paulina Rubio puedan sumarse al elenco, aunque todavía no hay nada confirmado, mientras que de manera individual también seguirá lanzando música y con algunas presentaciones.

Fuente: Tribuna