Adiós 'Hoy': Tras 28 años retirada, exactriz de Televisa se une a Chapoy en TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien tiene 28 años retirada de las telenovelas de Televisa, sorprendió a sus seguidores debido a que la tarde de ayer jueves 23 de noviembre apareció en el programa de la competencia, Ventaneando. Se trata de la también cantante veracruzana Yuri, quien apareció en la emisión liderada por Pati Chapoy hablando de su espectáculo actual Euforia.

La intérprete jarocha comenzó su carrera desde que era muy joven y uno de sus primeros trabajos en la empresa de San Ángel fue siendo edecán del programa En familia con Chabelo además de que realizó entrañables melodramas como Colorina, Verónica y Volver a empezar, esta última compartiendo protagónico con Chayanne. Sin embargo, hace casi tres décadas que no ha vuelto actuar y esto se debe a un importante motivo.

Resulta que Yuri juró a su esposo, Rodrigo Espinosa, que nunca volvería a besar a otro hombre aunque fuera en la ficción: "Hice un pacto con mi esposo y por eso yo creo que hemos durado tanto 26 años: era de que yo no volvería a hacer una telenovela en estelar, porque en el estelar lógicamente siempre te piden besos". Sin embargo, ha seguido apareciendo en Televisa como invitada del matutino Hoy y como coach de La Voz México.

Y aunque actualmente está activa como investigadora del exitoso proyecto dominical ¿Quién es la máscara?, este jueves 23 de noviembre Yuri les dio un duro golpe al aparecer en la televisora del Ajusco apareciendo en el programa de Pati Chapoy, Ventaneando. Ante las cámaras, la cantante compartió que está siendo vestida por los mismos diseñadores que Beyoncé en su gira Renaissance: "Tengo un stylist en Europa que es latino y le dije quiero que me busques a los diseñadores que vistieron a Beyoncé".

Asimismo, Yuri compartió que no es verdad que ella se negó a grabar un tema con Alicia Villareal y mencionó que en realidad fue la regiomontana quien la desairó: "Si hay alguien que hace duetos soy yo, yo la quise invitar a la Arena Monterrey a cantar Amiga mía o la canción que ella quisiera y ella dijo que estaba ocupada... Alicia te lo digo de frente, no soy mam..., me hubiera encantado hacer un dueto con ella, que yo me acuerde, nunca la bateé", dijo un poco incómoda.

