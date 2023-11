Drama en Televisa: Luja estalla en contra de actriz de novelas en 'Hoy' y rompe en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más parece que un fuerte drama se vivió dentro de las instalaciones de Televisa, debido a que recientemente se reveló que el famoso actor y guapo cantante, Luja Duhart, no pudo contener su furia y estalló muy molesto en contra de la famosa actriz de novelas y querida influencer de las redes sociales, Briggitte Bozzo, dentro de los foros del programa Hoy, lo que hizo que ella volviera a romper en llanto, dado a que es sumamente sentimental.

Como se sabe, el pasado lunes 2 de octubre del año en curso dio inicio la quinta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en la cual se confirmó que la expareja del reconocido presentador y actor, Lambda García, era la pareja de baile de la famosa actriz juvenil de melodramas infantiles, que hoy en día triunfa en las redes sociales y el mundo del modelaje, dejando a sus miles de fans con unas muy altas expectativas con lo que podrían lograr juntos en la pista.

Y tal como lo esperaban sus millones de fans y los millones de espectadores del matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, desde su primer momento en la pista se notó que entre ellos la química se dio casi de manera inmediata, pues su baile, aunque tuvo varias criticas severas, especialmente por Ema Pulido, tuvo buenos resultados al final, gracias a esta conexión y el cariño que desarrollaron de inmediato.

Pero ahora, parece ser que esa conexión tuvo una pequeña ruptura, debido a que el actor de Mamma Mia y la actriz de No Manches Frida, tuvieron su primera pelea poco antes de salir a presentarse en los foros ante el jurado, debido a que Bozzo aparentemente le habría mentido a Duhart con tener una severa emergencia y no poder presentarse a uno de sus ensayos, cuando la situación al parecer no habría sido de esa manera.

Este hecho fue transmitido en vivo de la televisora poco antes de que realizaran su coreografía, por lo que ellos en vivo aclararon a Galilea Montijo y al resto de los presentes que estaban en los mejores términos, que fue un breve desacuerdo que pudieron solucionar casi de manera inmediata entre ellos, que desconocían el hecho de que estaban siendo grabados, pero que poco después, ya que ambos se calmaron hablaron y estaban más fuerte que nunca y con todo ya aclarado.

Fuente: Tribuna del Yaqui