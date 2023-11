Geraldine Bazán rompe el silencio y da contundente respuesta a romance con Giovanni Medina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Geraldine Bazán, recientemente apareció ante las cámaras en un importante evento público al que asistieron varias celebridades de Televisa, donde una vez más rompió el silencio sobre su vida sentimental, dando una contundente respuesta con respecto a su tan sonado romance al lado del famoso empresario de origen mexicano, Giovanni Medina.

Como se sabe, desde hace unos cuantos meses atrás se ha comenzado el rumor de que estaría saliendo a con la expareja de la famosa actriz y reconocida cantante, Ninel Conde, con el cual además se le ha captado en más de una ocasión, siendo la última vez durante su viaje familiar a Disneyland el pasado domingo 1 de octubre, en el cual también se pudieron ver a Emmanuel, el hijo de él con Conde, y a Miranda, la hija menor de ella con Gabriel Soto.

Ante este hecho, las especulaciones sobre que estarían en medio de una relación sentimental, generando así un gran revuelo en redes sociales y las televisoras, tales como Televisa, TV Azteca e Imagen TV, las cuales no han parado de seguir minuto a minuto de este supuesto romance tan inesperado para el público, especialmente al tratarse de la antigua pareja de la famosa intérprete del tema Bombón Asesino.

Por este motivo es que la prensa volvieron a cuestionarle a la reconocida actriz de Corona de Lágrimas 2, después de que las captaran en un evento público hace poco, no dudaron en cuestionarle con respecto al hecho de su relación, a lo que ella simplemente declaró que ya ha respondido en demasiadas ocasiones todo lo que tiene que ver con ese tema y ya no quiere hablarlo más al respecto.

Finalmente, cuando le cuestionaron si trató de ocultarse de las cámaras cuando fueron juntos al concierto de Luis Miguel, hace un par de noches atrás, Bazán pidió que dejarán de inventar cosas que no eran, pues ella saludó a las cámaras y no trató en ningún momento de no ser captada, pues simplemente estaba saliendo con un amigo.

Fuente: Tribuna del Yaqui