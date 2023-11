Gustavo Adolfo destroza a Niurka por defender a Enrique Guzmán por denuncia de abuso sexual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador de TV y polémico periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, recientemente no dudo en unirse a sus compañeras en Sale el Sol para destrozar sin piedad a la reconocida actriz y vedette de origen cubano, Niurka Marcos, por haber salido en defensa del tan polémico actor y talentoso cantante, Enrique Guzmán, por haber recibido denuncias de abuso sexual en su contra.

Como se sabe, además de Frida Sofía, hace poco una menor de edad, que resultó ser la hija de Mayela Laguna, lo acuso de tocamientos indebidos y abusar de ella, además de afirmar que tenía un video que comprobaría su culpabilidad, a lo que este, en una rueda de prensa señaló: "La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no. Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta".

Aunque muchos lo criticaron severamente, la actriz de La Fea Más Bella salió en su defensa y declaró molesta: "Yo vi la nota, la vi varias veces y si estoy de acuerdo con lo que le pasó al señor, se enfureció tanto, se bloqueó tanto, se enojó tanto y estaba verde de coraje y dijo algo inadecuado que se auto afectó, pero yo si vi el daño mental que le hizo esa situación a él. Y lo voy a apoyar siempre que me lo pregunten, porque deben entender que es un señor ya grande y es una acusación muy seria".

De igual forma, señaló que para ella en realidad no hizo declaraciones incorrectas y severas, destacando que deberían de pensarse que todo "lo hizo de una manera sarcástica porque también a estas alturas hagamos cuentas, cuanto lleva el señor con lo mismo, cuantos le insisten con lo mismo. Y el señor con la edad que tiene, le están afectando tanto que le van a Provocar un infarto déjenlo en paz, sin pruebas no se puede hablar tanta mier...".

Finalmente, la exparticipante de La Casa de los Famosos afirmó que hasta no ver, no creería de lo que se le acusaba, recalcando que tenía su apoyo por completo, agregando: "Él lo dice, si hay un video, muestrénlo. A mí hasta me dio pena ajena porque el señor se dio cuenta del coraje tan grande que hizo se atentó contra el mismo. Necesitamos entender algo, sobre todo a las personas que juzgan, necesitamos comprobar lo que decimos con pruebas".

Por este motivo es que Joanna Vega-Biestro, declaró que no estaba de acuerdo con lo que dijo sobre el enojo y que lo hiciera decir esas cosas, pues esos pensamientos no eran correctos de ninguna manera, a lo que Ana María Alvarado, destacó que enojado sale la verdad de cada persona, mientras que Gustavo cerró con: "Yo creo que no se puede justificar y además es un tema tan delicado. Cuándo estamos hablando de esos delitos no hay pruebas, porque se hace en la oscuridad", recalcando que además de todo era por personas con tanto poder que intimidaban a esas jovencitas.

Fuente: Tribuna del Yaqui