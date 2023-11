Niurka defiende a Pablo Montero y desmerita a Gaby Sapnic en Televisa: "Ella lo exagera"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, recientemente volvió a dejar en claro que ella no apoyará a una mujer si no le cree, tal es el caso con la reconocida y muy querida actriz, Gaby Spanic, pues después de que denunciara abuso sexual en su contra por parte del famoso cantante y actor, Pablo Montero, esta salió a desmeritarla por completo, diciendo que está exagerando todo, saliendo en defensa del interprete de rancheras.

Como se sabe, en Secretos de Villanas 2, Spanic declaró que Montero al interior de La Casa de los Famosos, fue abusada, narrando que: "Estábamos en el cuarto de fumadores y de repente yo lo veo y me dice ‘tú siempre me has gustado’. Me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos. Empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: 'Sáquenme de aquí'", agregando que todo fue editado para que no saliera al aire y quisieron callarla.

Ante este hecho, el famoso protagonista de novelas como Fuego en la Sangre, salió para defenderse, asegurando que no va a hablar del tema, debido a que: "Lo que pasa es que no quiero darle importancia a lo que no es", afirmando que eso no pasó, expresando: "Oye, si hubiera pasado eso, así como te lo puse en el mensaje, ¿no? Me sacan o probablemente sacan a la persona que hizo algo así... Si fuera cierto, pues hubiera denunciado".

Y ahora, la noche del pasado jueves 23 de noviembre, durante la celebración de los 56 años de Niurka, esta salió a hablar para las cámaras de Televisa, de TV Azteca y de más televisoras, para señalar que ella considera que lo que dice de Montero no es más que simples habladurías, debido a que no hay pruebas de ello y cree que fue una exageración la manera en la que lo está manejando, pues no fue violada.

De igual manera, quiso dejar en claro que ella no tiene nada en contra de la actriz de melodramas como Corazón Guerrero y La Usurpadora, pero le expresó que cuando ella decide hablar para exponer cualquier situación, su honestidad no es puesta en duda, porque cuando dice algo, lo hace con pruebas en la mano y demuestra lo que está señalando, causando un gran revuelo entre los presentes y espectadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui