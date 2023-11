¡Nueva tendencia! Así es como se usa el chaleco de punto en esta temporada de frío

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Quieres mejorar tu guardarropa con un accesorio moderno y cálido? Una prenda elegante para looks invernales acogedores, el clásico chaleco tipo jersey vuelve a estar de moda. Su aspecto interesante, su versatilidad para combinarlo con cualquier cosa y la comodidad que ofrece lo distinguen de otras prendas de punto. Pero si aún no sabes cómo usar el mejor conjunto en el invierno 2023/24, ¡aprende cómo usar un chaleco tipo suéter para un look moderno aquí mismo!

Las prendas de punto son imprescindibles para la estación fría. Pero usar un chaleco tipo suéter en el invierno de 2023 no se trata solo de mantenerse abrigado. El top clásico celebra su regreso y nos fascina. Desde colores brillantes hasta elegantes neutros y estampados atrevidos, el mundo de la moda tiene algo para cada conjunto esta temporada. Experimenta con capas, texturas y colores para crear looks únicos que te mantendrán a la moda durante toda la temporada.

Chaleco con una camisa extragrande

Una de las formas más fáciles, pero más elegantes, de usar un chaleco tipo suéter es combinarlo con una camisa extragrande de manga larga. Es adecuado tanto para looks informales como formales. Primero, decide qué paleta de colores quieres usar y experimenta con diferentes texturas para mejorar tu atuendo y agregar interés visual y profundidad.

Kendall Jenner con un jersey

Con una mini falda plisada

Si prefieres un look chic, opta por una minifalda plisada y un modelo oversize con cuello alto. Esta combinación no sólo te mantiene abrigada, sino que también irradia sofisticación. Elige colores complementarios que creen una apariencia armoniosa. Usa una falda blanca o negra y botas occidentales en blanco y negro para continuar con la combinación de colores. Define tu silueta con un cinturón. Esto no sólo añade un toque de feminidad sino que también evita que el conjunto se vuelva voluminoso. Consigue un look sofisticado con un cinturón que combine con el color de tu top.

No olvides ponerte medias térmicas para reducir el frío

Con un blazer

El chaleco tipo suéter es una prenda clásica y usarlo debajo de un blazer moderno de otoño de 2023 es una excelente decisión. Así que toma tu blazer favorito, agrega un par de botas y asegúrate de que los colores combinen bien. Entonces completa tu conjunto con pantalones a medida o vaqueros.

Aunque es una combinación arriesgada, se ve excelente

