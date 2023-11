Participantes de 'El juego del calamar: El desafío' amenazan con demandar a Netflix por esta razón

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En un giro inesperado, algunos de los participantes de El Juego del Calamar: El Desafío están amenazando con emprender acciones legales contra Netflix, alegando que sufrieron lesiones durante el rodaje del reality show. Los concursantes, que optaron por mantenerse en el anonimato, afirman haber sufrido hipotermia y daños en los nervios al ser forzados a permanecer inmóviles en bajas temperaturas durante un prolongado período.

Squid Game: The Challenge se concibió como una extensión de la exitosa serie Squid Game (El Juego del Calamar), buscando recrear los desafíos vistos en el drama surcoreano. Sin embargo, la controversia surge debido a la naturaleza peligrosa de trasladar los riesgos ficticios de la serie a la realidad.

El programa de televisión original, Squid Game, narró la historia de Seong Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae, un hombre endeudado que se ve envuelto en una competencia mortal por una suma de dinero significativa. La serie se destacó por sus desafíos siniestros y decisiones de vida o muerte, convirtiéndose en un fenómeno global.

Squid Game: The Challenge surgió como una estrategia para mantener viva la franquicia mientras se trabaja en la producción de la segunda temporada de Squid Game. Sin embargo, la transición de un concepto dramático a un formato de telerrealidad generó críticas desde el principio.

Dos participantes del programa, respaldados por el bufete de abogados británico Express Solicitors, alegan haber sufrido las lesiones durante la filmación de una versión del juego "luz roja, luz verde". Este juego implica que los participantes deben moverse y detenerse en respuesta a las señales de un semáforo, y según los demandantes, las condiciones frías y la inmovilidad prolongada resultaron en hipotermia y daño nervioso.

Express Solicitors, representando a los concursantes afectados, aún no ha presentado una demanda formal, pero el director ejecutivo, Daniel Slade, ha expresado la seriedad de la situación. Slade comentó:

Reconocemos que la gente puede ver esto como una clásica batalla de David y Goliat con la compañía y sus socios de producción. Los concursantes pensaban que estaban participando en algo divertido y los heridos no esperaban sufrir como ellos. Ahora se han quedado con lesiones después de pasar un tiempo atrapados en posiciones de estrés dolorosas en temperaturas frías

La respuesta de Netflix a estas amenazas legales no se ha hecho esperar. Un portavoz de Squid Game: The Challenge afirmó que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna demanda y que el bienestar de los concursantes es una prioridad. La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las plataformas de transmisión al llevar a cabo proyectos que imitan situaciones peligrosas, incluso cuando se avisan de antemano sobre la ficción y la naturaleza simulada del programa.

Aunque tanto Squid Game como Squid Game: The Challenge están disponibles para transmisión en Netflix, estas alegaciones amenazan con eclipsar el éxito de la franquicia y plantean cuestionamientos sobre la ética de recrear peligros ficticios en la vida real en nombre del entretenimiento.

Fuente: Tribuna