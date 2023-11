¿Se opone? Sebastián Zurita habla de Stephanie Salas y de su noviazgo con Humberto Zurita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy guapo galán de melodramas, Sebastián Zurita, recientemente fue a un reconocido evento en el que fue completamente honesto al momento en el que se le cuestionó sobre el nuevo noviazgo de su padre, el famoso y reconocido actor de melodramas, Humberto Zurita, con la también actriz de novelas y talentosa cantante, Stephanie Salas, ¿será acaso que se opone a esa relación sentimental?

Como se sabe, la hija de la afamada actriz y cantante, Sylvia Pasquel, hace un par de meses que confirmó que se encuentra en una relación formal y llena de amor con el reconocido histrión mexicano, dejando a más de uno completamente sorprendido, pues ambos parecían no estar interesados en relacionarse sentimentalmente con nadie, después de haber permanecido unos cuantos años en la soltería.

Pero ahora, tanto la exparticipante de MasterChef Celebrity, como el reconocido actor han estado demostrando lo enamorados que se encuentran el uno del otro con postales disfrutando de Europa, después de que la hija de Stephanie, la reconocida modelo y querida influencer de las redes sociales, Michelle Salas, causando un gran revuelo entre sus millones de seguidores y también las diferentes televisoras que han seguido cada detalle de esta.

Stephanie y Humberto. Internet

Ante esto, cuando la prensa se topó con Sebastián, hijo de Humberto con la famosa y difunta actriz, Christian Bach, no dudaron en cuestionarle que pensaba sobre este romance nuevo, a lo que este se mostró bastante feliz, declarando que en su opinión: "Lo que veo es una cuestión en dónde veo a mi papá muy feliz, los veo muy bien cómo pareja. Yo como hijo, ver a mi papá así, es lo que más me emociona y más gusto me da".

Finalmente, sobre la cantante de temas como Ave María, señaló que por su parte no podía decir absolutamente nada negativo de la situación, aclarando que: "Me da mucho gusto que está con alguien que lo quiere, que lo cuida y que lo hace salirse de su caparazón un poquito", dejando muy en claro que no estaba en desacuerdo en que su padre tuviera felicidad en su vida y que la rehaga con otra mujer.

